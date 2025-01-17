В стиле британского шика: брюки, не носившие много лет, снова в моде

Один из трендов 2025 года – штаны в клеточку. Да, да – в моду возвращается стиль британского шика, о котором забыли под гнетом новых тенденций и "вылизанных" образов.

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Брюки в клетку уже активно появляются на подиумах и в уличном стиле, как заново открытая классика. Как пишет Vogue Italia, эксперты по моде уже назвали их вневременным трендом.

Брюки в клетку возвращаются в 2025 году

Клетчатая одежда уходит корнями в древность и тянется к шотландскому орнаменту тартан, который использовался со времен Средневековья для обозначения принадлежности людей к определенным уважаемым семьям. В 1980-х годах некоторые дизайнеры вдохновились этим стилем в своих коллекциях, запустив клетчатый узор в международную моду, а затем возвращались к нему из сезона в сезон.

В сезоне осень-зима 2024-2025 года клетка стала одним из ключевых трендов. Также она присутствует в весенне-летних коллекциях и идеально подходит для того, чтобы добавить нотку вневременной элегантности к наряду. Но клетка не просто вернулась в моду, а все же с новыми интерпретациями: от цвета до форм.

Брюки в клеточку на подиумах осень-зима 2024-2025 и весна-лето 2025

Стильные брюки в большинстве своем представлены в пастельных оттенках. Среди самых популярных из них: коричневый, бежевый, серый, черный, молочный.

Модный элемент выполняет роль акцента в аутфите, но при этом не привлекает слишком много внимания. Его можно соединить как с базовым верхом, так и с яркими аксессуарами. Прямой крой лучше всего использовать в классических, деловых луках, тогда как клеш и скинни будут уместны в романтических и расслабленных стилях.

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