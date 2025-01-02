Выбросьте туфли на высоком каблуке! Шесть модных трендов, которые вы будете носить в 2025 году

Мода 2025 года меняет привычные правила игры. В мире, где комфорт и индивидуальность становятся главными критериями выбора, пора пересмотреть гардероб и попрощаться с тем, что стало неудобным и неактуальным. Год обещает быть насыщенным новыми стилевыми решениями, которые одинаково хорошо работают и для будничных дел, и для особых событий.

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Высокие каблуки, которые часто ассоциировались с формальностью, уступают место удобству: теперь кроссовки – не просто спортивный аксессуар, а важный элемент любого образа, поясняет Daily Mail. Это также год, когда классические элементы, такие как узкие джинсы, возвращаются в моду с новой энергией.

1. Нежная блуза

Кружева, рюши, рукава-пузырьки – такие блузки станут незаменимыми в вашем гардеробе. Вдохновляйтесь образами Chanel и Saint Laurent: носите их с джинсами, миди-юбками или под жакеты.

2. Сумка в стиле бохо

Сумки с бахромой или замшевые варианты придадут образу нотку богемного шика. Это стиль, который легко адаптировать и для офиса, и для повседневной жизни.

3. Зеленый цвет – в тренде всего 2025 года

Шалфей, хаки, оливковый – эти оттенки станут ключевыми в 2025 году. Попытайтесь добавить их в гардероб через аксессуары или выбрать базовые вещи в этих тонах.

4. Принт в горошек

Классический горошек снова возвращается на модную арену в 2025 году, и в этот раз он обещает быть еще более популярным. От платьев до блузок и даже аксессуаров этот ретро-принт добавляет легкости и женственности любому образу.

5. Глитер и пайетки

Пайетки, блестки, драгоценные аксессуары – тренд на блеск не оставляет подиумы. Даже в обыденном стиле мерцающие элементы придадут образу праздничного настроения.

6. Джинсы слим

После нескольких сезонов ультрашироких брюк узкие силуэты снова в моде. Выбирайте классические модели или варианты со стрейчем, чтобы подчеркнуть фигуру.

Ранее OBOZ.UA писал, что обувной антитренд возродится в 2025 году. В этом году внимание снова будет приковано к культовым ботильонам, которые когда-то были на пике популярности среди звезд и модных икон.

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