Выбросьте туфли на высоком каблуке! Шесть модных трендов, которые вы будете носить в 2025 году
Мода 2025 года меняет привычные правила игры. В мире, где комфорт и индивидуальность становятся главными критериями выбора, пора пересмотреть гардероб и попрощаться с тем, что стало неудобным и неактуальным. Год обещает быть насыщенным новыми стилевыми решениями, которые одинаково хорошо работают и для будничных дел, и для особых событий.
Высокие каблуки, которые часто ассоциировались с формальностью, уступают место удобству: теперь кроссовки – не просто спортивный аксессуар, а важный элемент любого образа, поясняет Daily Mail. Это также год, когда классические элементы, такие как узкие джинсы, возвращаются в моду с новой энергией.
1. Нежная блуза
Кружева, рюши, рукава-пузырьки – такие блузки станут незаменимыми в вашем гардеробе. Вдохновляйтесь образами Chanel и Saint Laurent: носите их с джинсами, миди-юбками или под жакеты.
2. Сумка в стиле бохо
Сумки с бахромой или замшевые варианты придадут образу нотку богемного шика. Это стиль, который легко адаптировать и для офиса, и для повседневной жизни.
3. Зеленый цвет – в тренде всего 2025 года
Шалфей, хаки, оливковый – эти оттенки станут ключевыми в 2025 году. Попытайтесь добавить их в гардероб через аксессуары или выбрать базовые вещи в этих тонах.
4. Принт в горошек
Классический горошек снова возвращается на модную арену в 2025 году, и в этот раз он обещает быть еще более популярным. От платьев до блузок и даже аксессуаров этот ретро-принт добавляет легкости и женственности любому образу.
5. Глитер и пайетки
Пайетки, блестки, драгоценные аксессуары – тренд на блеск не оставляет подиумы. Даже в обыденном стиле мерцающие элементы придадут образу праздничного настроения.
6. Джинсы слим
После нескольких сезонов ультрашироких брюк узкие силуэты снова в моде. Выбирайте классические модели или варианты со стрейчем, чтобы подчеркнуть фигуру.
Ранее OBOZ.UA писал, что обувной антитренд возродится в 2025 году. В этом году внимание снова будет приковано к культовым ботильонам, которые когда-то были на пике популярности среди звезд и модных икон.
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