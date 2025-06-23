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В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Елена Былим
Lady Oboz
2 минуты
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В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

После лет доминирования минимализма и тренда на "макияж без макияжа" мода неожиданно вернулась к громкому, смелому и даже немного дерзкому стилю 1980-х. Гламур той эпохи, вдохновленный поп-звездами, возвращается в полном объеме: снова актуальны яркие тени, четкие рельефные брови и блестящая кожа.

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Современные тренды не копируют ретро буквально, но вдохновляются им, адаптируя культовые элементы под новые текстуры и продукты. Визажисты призывают играть с цветами и формами, не бояться преувеличений и дать волю фантазии.

Ретро снова стало модным - и на этот раз оно говорит громче, ярче и увереннее, чем когда-либо.

Рельефные брови

В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Современная тенденция отходит от густых ламинированных бровей и возвращает нас к изящным, четко очерченным формам. Более тонкие, более рельефные брови - намек на 80-е, когда акцент был на графичном, но женственном виде. Эксперты советуют заполнять брови от середины до хвоста, избегая перегрузки в передней части. Это позволяет сохранить легкость образа, не жертвуя выразительностью.

Румяна

В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Вместо традиционного контуринга на сцену выходят румяна, которые поднимаются вплоть до висков. Этот прием придает лицу подтягивающий эффект, делает его более свежим и динамичным. Оттенки - от нежно-розовых до ярких фуксий - должны быть выразительными, как у аэробик-звезд 80-х. Главное правило: смело экспериментировать и наслаждаться цветом.

Тени для век

В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Тени вернулись с большим заявлением - пастельные, металлические, неоновые. Особенно популярными стали ледяно-голубые, лавандовые и королевский синий - именно такие цвета доминировали на модных подиумах 80-х. Их используют как на всем веке, так и в комбинации с графическими подводками. Такие тени легко адаптировать под любое событие - от офиса до вечеринки.

Неоновая тушь

В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Цветные ресницы - это способ добавить неожиданный штрих даже к самому простому макияжу. Оттенки кобальта, фиолета или лайма не просто оживляют взгляд, но и создают настоящий визуальный эффект. Такой выбор особенно популярен среди молодежи и звезд, ведь он не требует сложного нанесения, но мгновенно привлекает внимание.

Глянцевые губы

В моду возвращаются тренды макияжа 1980-х годов: как создать стильный образ

Завершающий штрих макияжа в стиле 80-х - это безупречная кожа с мягким бархатистым покрытием и помада глубокого цвета. В моде вишневые, сливовые и коралловые оттенки, напоминающие культовые помады из прошлого, но имеющие современные формулы. Благодаря новым текстурам кожа выглядит естественно и одновременно гламурно, а губы - объемно и чувственно.

Макияж в стиле 1980-х - это не просто возвращение к прошлому, а новая волна самовыражения. Здесь нет места ограничениям: яркость, смелость и индивидуальность - вот главные правила этой красоты.

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