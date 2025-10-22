В моду неожиданно вернулись 'пиратские' сапоги Кейт Мосс из 2000-х: как носить трендовую обувь сезона. Фото

Мода имеет способность возвращаться, и в этом сезоне это произошло с легендарными "пиратскими" сапогами – культовой парой от Vivienne Westwood, которую в 2000-х популяризировала супермодель Кейт Мосс. Они снова появились на подиумах, в коллекциях ведущих брендов и в гардеробах модных инфлюенсеров, став главным обувным трендом осенне-зимнего сезона 2025.

Видео дня

Пиратские сапоги впервые увидели свет в 1981 году – в коллекции Vivienne Westwood под названием Pirate, пишет Vogue. Тогда дизайнер вместе с Малкольмом Маклареном стремилась убежать от панк-эстетики и создать что-то новое – театральное, романтическое и одновременно бунтарское.

Высокие сапоги из мягкой кожи с несколькими пряжками, складками и намеренно несовершенной формой стали символом свободы и индивидуальности.

Спустя два десятилетия Кейт Мосс превратила эту модель в главный атрибут стиля boho chic. Она носила их с мини-платьями, меховыми пальто и легкими прическами, создавая дерзкий, но естественный образ. Именно ее фото 2001 года – где модель опирается на дверцу Ford Explorer в Лос-Анджелесе – стало иконой моды эпохи, а сами сапоги – ее визитной карточкой.

Сегодня новое поколение, от Беллы Хадид до сестер Хайм, воспроизводит этот стиль, снова возвращая тренд в мейнстрим.

В 2025 году "пиратские" сапоги снова заполонили подиумы – от Balmain и Zimmermann до Ralph Lauren и Dolce & Gabbana. Дизайнеры переосмысливают архивную модель в разных вариациях: объемные голенища, декоративные ремешки, мягкая замша и состаренная кожа. Одни бренды делают ставку на театральность, другие – на сдержанную элегантность.

Как носить "пиратские" сапоги в 2025-м

Они сочетаются практически со всем. Модницы комбинируют их с узкими джинсами или легкими платьями, создавая контраст между грубой формой обуви и мягкими тканями. Эффектно смотрятся и с мини-юбками и оверсайз-блейзерами.

В холодное время года дизайнеры советуют выбирать модели из овчины или плотной кожи, которые хорошо держат форму и добавляют комфорта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джулия Робертс показала самые трендовые джинсы осени 2025. Это изделие из денима прямого кроя продолжает тенденцию оверсайз-вещей, которая на протяжении длительного времени не теряет своей популярности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.