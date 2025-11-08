'Уютный' осенний маникюр заполонил соцсети: как его повторить

Когда на улице становится прохладнее, хочется тепла не только в одежде, но и в деталях. Возможно, именно поэтому этой осенью в соцсетях набирает популярность один из самых уютных трендов – маникюр в стиле свитера. Текстурные узоры, полоски и деликатные "вязаные" орнаменты на ногтях создают ощущение, будто вы носите свой любимый теплый кардиган, куда бы ни пошли.

Геометрический нейл-дизайн не должен быть лаконичным и скучным. Его можно сделать с цветными лаками, добавить текстуры и блесток. О популярности осеннего маникюра рассказал журнал Cosmopolitan.

Матовое покрытие в оттенках капучино, какао, бежевого и молочного добавляет образу мягкости и осеннего настроения, а объемные узоры ассоциируются с характерным, приятным материалом свитера.

Главное преимущество осеннего дизайна в том, что он не выглядит пестро или неуместно, но отлично передает меланхоличные тонкости этого времени года. Полосатый маникюр будто уговаривает не поддаваться хандре, а искать радость в мелочах.

Как повторить самый уютный осенний маникюр

Шаг 1. Нужно подготовить ногти: почистить, подрезать кутикулу, подпилить при необходимости и обезжирить.

Шаг 2. Нанесите на ногтевую пластину базовый цвет. Это могут быть нейтральные лаки или, наоборот – контрастные.

Шаг 3. Нарисуйте на кончиках полосы, имитируя полосатый свитер. Они могут повторять дизайн реально существующей одежды или быть плодом воображения.

Шаг 4. Для создания текстурированного маникюра, нужно сперва нанести нужный узор прозрачным гелем и хорошо его просушить. После этого можно добавить нужных красок и еще раз повторить манипуляцию. Так ногти будут иметь неравномерное покрытие и на ощупь будут напоминать реальную вязку.

Шаг 5. Покройте результат матовым лаком, чтобы добавить уютности дизайну. При желании можно оставить полоски глянцевыми.

