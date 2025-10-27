Самый 'вкусный' цвет: какой маникюр будет хитом ноября 2025 года

В ноябре 2025 года главным маникюрным трендом станет глубокий, темный оттенок. Цвет, напоминающий какао или растопленный шоколад, не только идеально соответствует настроению конца осени, но и отлично подходит к любому образу и оттенку кожи.

Как пишет модный журнал Vogue, теплые коричневые оттенки, в частности те, что напоминают мокко и другие горячие, кофейные напитки, уже несколько сезонов удерживают лидирующие позиции в салонах красоты. Их выбирают для однотонных дизайнов и добавляют к другим цветам.

Популярность шоколадного маникюра объясняется несколькими причинами. Прежде всего, он идеально соответствует осеннему настроению. Коричневые тона создают ощущение комфорта и тепла.

Во-вторых, это универсальный выбор: он подходит как для ежедневного образа, так и для праздничных выходов. И напоследок, коричневые оттенки сейчас на пике трендов.

Чтобы шоколадный маникюр выглядел эффектно, стоит правильно подобрать лак. Светлокожим девушкам подходят нежные молочно-шоколадные цвета, тогда как более темный тон кожи отлично подчеркивает глубокое какао или насыщенный коричневый. Глянцевое покрытие придает классический блеск, а матовый финиш делает образ более спокойным.

Форма ногтей не имеет решающего значения. Шоколадный цвет роскошно смотрится и на коротких, и на миндалевидных ногтях. Если хочется разнообразить дизайн, можно добавить легкие акценты: тонкую металлическую полоску, нежный геометрический узор или эффект мрамора.

Какао-маникюр отлично сочетается с осенним гардеробом. Он подходит к карамельным, бежевым и кремовым оттенкам, эффектно комбинируется с кашемиром, вязаными вещами или кожей. А если хочется контраста – комбинируйте его с классическим черным или белым.

