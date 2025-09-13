Уютная осень: какой цвет маникюра подойдет под эту атмосферу

Осень всегда приходит со своей палитрой оттенков – мягкое золото листьев, насыщенный бордо винограда, глубокие зеленые оттенки мха. И именно сейчас, когда в гардеробе появляются кардиганы, свитера и пальто, стоит подумать и о том, чтобы обновить маникюр.

Правильно подобранный цвет ногтей способен не только дополнить образ, но и создать настроение. Детали о топовых оттенках осени рассказало издание RealSimple.

Лавандовый

Если хочется оставить легкий отголосок лета, но сделать его более изысканным, стоит попробовать дымчатую лаванду. Этот приглушенный оттенок фиолетового с сероватыми нотами выглядит романтично и современно. Он напоминает о весенних пастелях, но с более теплой, осенней глубиной.

Мох и оливковый

Зеленые цвета в оттенках мяты и травы уходят в воспоминания о лете, вместо этого на первый план выходят более теплые и приземленные оттенки мха и оливы. Они создают ощущение уюта и естественности, отлично сочетаются с шерстяными вещами и теплыми пальто.

Классический бордо

Осенью красный всегда меняется на более глубокий и благородный тон – бордо. Это классика, которая подходит всем и подчеркивает утонченность образа. Теплый винный цвет прекрасно гармонирует с любым оттенком кожи и добавляет нотку роскоши даже в повседневный стиль.

Коричнево-сливовый

Этот цвет – настоящее воплощение осенней элегантности. Сочетание земного коричневого и насыщенного сливового создает универсальный вариант для тех, кто любит изысканность и хочет иметь маникюр "под все".

Молочный белый

Тренд на легкие полупрозрачные оттенки не сдает позиций. Молочный белый – более мягкая альтернатива, которая выглядит деликатно и подчеркивает минимализм. Он подходит тем, кто хочет оставить ногти светлыми, но без резкости "кричащего" белого.

Шампанское

Нежный переливающийся оттенок шампанского – это нейтральный цвет с легким сиянием, который одновременно и теплый, и прохладный. Он подходит к любому тону кожи, а благодаря своей многогранности может быть как сдержанным, так и праздничным.

