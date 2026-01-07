На снег и морозы: 6 пар обуви, которые переживут даже самую холодную зиму

Зима 2026 с самого начала года становится все более суровой – с затяжными морозами, снегом и гололедом. В то же время тренды не отступают от курса на элегантность и практичность, хотя бытует мнение, что это время года – не для моды.

В Vogue предлагают решения, которые позволяют выглядеть опрятно и актуально даже в сложных погодных условиях. Модные инфлюенсеры все чаще демонстрируют, что зимняя обувь может быть не только функциональной, но и нарядной.

Утепленные челси

Одним из ключевых вариантов остаются челси. Кожаные или замшевые модели с эластичными вставками давно вышли за пределы осеннего гардероба. Зимой 2026 года их выбирают за универсальность и выносливость. В дождливую погоду их сочетают с брюками и утепленными куртками, а при сухих морозах – с длинными пальто. Именно кожаные челси демонстрируют лучшую устойчивость к погодным условиям.

Снегоходы

Для сильных морозов и снега актуальными остаются сапоги-снегоходы. В сезоне 2026 года внимание сосредоточено на удлиненном силуэте и светлых оттенках с отделкой из овчины. Такие модели все чаще появляются не только в горных курортах, но и в городских образах. Стилисты советуют сочетать их с трикотажными платьями, создавая контраст между массивной обувью и мягкими фактурами.

Угги

Не теряют популярности и угги, которые давно стали частью повседневного зимнего гардероба. В этом году в тренде короткие модели на высокой подошве. Их носят с мешковатыми джинсами, объемными шубами и пальто. Благодаря комфорту и способности адаптироваться к разным стилям угги остаются одним из самых практичных решений для путешествий и длительных прогулок.

Утепленные кроссовки

Отдельную позицию в зимнем обувном гардеробе занимают теплые кроссовки. Замшевые модели на меху стали компромиссом между спортивностью и повседневностью. Они обеспечивают тепло и одновременно органично вписываются в уютные ежедневные образы, которые доминируют в холодный сезон.

Резиновые сапоги

Еще одним неожиданным, но устойчивым трендом остаются резиновые сапоги. Зимой 2026 года их носят не только во влажную погоду, а как полноценный элемент городского стиля.

Ботинки на шнуровке с мехом

Завершают список ботинки на шнуровке. В тренде – кожаные, умеренно массивные модели с овальным или слегка заостренным носком. Декоративные детали, меховые элементы или металлические акценты делают их уместными не только с джинсами, но и с юбками и платьями. Именно эти пары стилисты называют наиболее универсальными для холодной зимы.

