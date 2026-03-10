Удлиняют ноги и подчеркивают талию: как выглядят любимые брюки Виктории Бекхэм

Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм продемонстрировала один из своих любимых элементов гардероба во время пребывания в Париже на Неделе моды. Звезда в очередной раз сделала ставку не на джинсы, а на элегантные широкие брюки, которые давно стали частью ее фирменного стиля.

Образ Бекхэм, который она опубликовала в Instagram, одновременно подчеркивает талию и визуально удлиняет ноги. Именно такие модели дизайнер регулярно выбирает как для публичных выходов, так и для появлений после показов собственного бренда Victoria Beckham.

Во французской столице Бекхэм появилась после показа коллекции осень-зима 2026 вместе с моделями, которые только что прошлись по подиуму. Для этого появления она выбрала сдержанный, но продуманный ансамбль: темно-серые широкие брюки с длинными штанинами, белую майку и расслабленный блейзер свободного кроя в похожей цветовой гамме.

Главной деталью образа стали именно брюки так называемого "удлиненного" кроя, которые иногда называют puddle pants. Их характерная черта – очень длинные штанины, почти касающиеся пола или частично закрывающие обувь. Благодаря этому создается вытянутый силуэт, который делает ноги визуально длиннее, а фигуру – более стройной.

В то же время широкий крой обеспечивает комфорт – важный фактор во время насыщенных дней модных показов. Более того, в сочетании со структурированным блейзером силуэт достаточно строгий и собранный, но без ощущения чрезмерной формальности.

Важную роль в таком образе играет и обувь. Слишком низкая подошва может создать эффект "избытка ткани", тогда как каблуки помогают штанинам ложиться более плавно и элегантно. Именно поэтому Бекхэм часто комбинирует подобные модели с обувью на каблуке.

Подобные брюки давно стали характерной чертой стиля дизайнера. Она регулярно выбирает минималистичные силуэты, базовые цвета и вещи, которые легко сочетаются между собой.

