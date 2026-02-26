Кроссовки, выпущенные в 1969 году, стали новым обувным трендом. Фото

Модель кроссовок Adidas Superstar, которая появилась в 1969 году как баскетбольная обувь, в 2026-м вернулась в список главных модных трендов. После волны популярности Adidas Samba в 2023 году, Adidas Gazelle в 2024-м и Adidas Taekwondo в 2025-м, бренд с тремя полосками снова сместил акценты – на этот раз на культовую модель с "ракушкой" на носке.

Как пишут в Vogue France, свежие выходы знаменитостей только усилили интерес к классике. Супермодель Адриана Лима появилась в Adidas Superstar на улицах Милана, Италия, во время Недели моды осень/зима 2025–2026. Вскоре эту же модель продемонстрировала Кендалл Дженнер в Лос-Анджелесе, США, сочетая кроссовки со спортивными брюками, топом и ретро-курткой Adidas.

Как отмечают в источнике, появление моделей совпало с запуском первого тизера новой кампании Superstar, в которой снялся Сэмюэл Л. Джексон. В ролике актер показывает свои Superstar, подчеркивая идею индивидуальности и наследственности модели.

Adidas имеет один из самых масштабных архивов спортивной обуви. Именно из стремления закрепиться на американском рынке в конце 1960-х бренд создал Superstar, вдохновившись предыдущими баскетбольными моделями – All Round, Super Grip и Pro Model. Обувь быстро стала популярной среди игроков NBA, а после чемпионского сезона 1968–69 годов, когда баскетболисты "Бостон Селтикс" выступали в этой модели, закрепила статус знаковой.

В 1980-х Superstar вышли за пределы спорта. Группа Run-DMC интегрировала их в свою сценическую эстетику, сделав кроссовки частью хип-хоп-культуры.

С тех пор модель неоднократно переосмысливали дизайнеры и бренды. В 2003 году японский дизайнер Nigo представил вариацию Super Ape Star для своего лейбла A Bathing Ape, а в 2020-м новое прочтение предложил модный дом Prada.

Сегодня Adidas Superstar снова возвращаются в своем классическом виде – белая кожа, черные полоски и узнаваемый резиновый носок.

