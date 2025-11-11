Цвета, которые боялись сочетать, теперь можно носить одновременно: модель развеяла миф о самой 'некрасивой' комбинации

Модель София Ричи продемонстрировала один из самых противоречивых, но в то же время самых элегантных цветовых дуэтов сезона – черный и коричневый. В своем новом выходе она доказала, что правило "никогда не сочетай эти два цвета" давно потеряло актуальность.

Звезда появилась в Instagram в образе, который сочетает элегантность и теплоту: черная водолазка и юбка в пол, дополненные шоколадно-коричневым тренчем. Такое сочетание создает сдержанный, но роскошный контраст, который прекрасно подходит к зимнему сезону.

Долгое время мода избегала сочетания черного и коричневого, считая его слишком тяжелым и "самым некрасивым". Однако современные тенденции показывают обратное: эти цвета прекрасно гармонируют, особенно в минималистичных образах.

Главное – соблюдать баланс: сделать один из цветов основным, а другой использовать для акцентов в верхней одежде, обуви или аксессуарах.

Переход от ярких летних красок к землистым, зрелым тонам стал не просто модной тенденцией, но и признаком новой эстетики – спокойной, утонченной и продуманной. Черный добавляет образу структуры и сдержанной роскоши, а коричневый – теплоты и глубины. Вместе они создают идеальный дуэт, который выглядит современно, уверенно и стильно.

