Цвета, которые боялись сочетать, теперь можно носить одновременно: модель развеяла миф о самой "некрасивой" комбинации
Модель София Ричи продемонстрировала один из самых противоречивых, но в то же время самых элегантных цветовых дуэтов сезона – черный и коричневый. В своем новом выходе она доказала, что правило "никогда не сочетай эти два цвета" давно потеряло актуальность.
Звезда появилась в Instagram в образе, который сочетает элегантность и теплоту: черная водолазка и юбка в пол, дополненные шоколадно-коричневым тренчем. Такое сочетание создает сдержанный, но роскошный контраст, который прекрасно подходит к зимнему сезону.
Долгое время мода избегала сочетания черного и коричневого, считая его слишком тяжелым и "самым некрасивым". Однако современные тенденции показывают обратное: эти цвета прекрасно гармонируют, особенно в минималистичных образах.
Главное – соблюдать баланс: сделать один из цветов основным, а другой использовать для акцентов в верхней одежде, обуви или аксессуарах.
Переход от ярких летних красок к землистым, зрелым тонам стал не просто модной тенденцией, но и признаком новой эстетики – спокойной, утонченной и продуманной. Черный добавляет образу структуры и сдержанной роскоши, а коричневый – теплоты и глубины. Вместе они создают идеальный дуэт, который выглядит современно, уверенно и стильно.
Ранее OBOZ.UA писал, что самая модная обувь 2010-х стала новым трендом. Она заполонила подиумы мировых брендов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!