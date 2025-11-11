Сапоги, от которых не оторвать глаз: самая модная обувь 2010-х стала новым трендом

В 2010-х годах главным обувным трендом были сапоги до бедра, которые мечтали иметь в своем гардеробе все модницы. Со временем они отошли на задний план, однако теперь неожиданно вернули свою былую популярность, более того, заполонили подиумы мировых брендов.

Во время показов коллекций осень/зима 2025-2026 дома моды Balmain, Stella McCartney и Acne Studios показали, что сапоги до бедра будут отлично смотреться как в сочетании с платьями, так и с брюками, пишет Vogue. Эта практичная обувь поможет добавить вашим образам особой сексуальности.

Сапоги до бедра смогут удовлетворить потребности даже самых требовательных модниц, ведь представлены в разных цветах и фасонах. Так, например, французский дизайнер Оливье Рустен продемонстрировал вариант обуви в стиле slouchy, что является главным хитом этого сезона. Особенностью сапог являются мягкие складки в верхней части, которые помогут сделает интересным даже самый простой аутфит.

Гармонично будет смотреться трендовая обувь и в более элегантных образах. Для холодного времени года отличным вариантом станет комбинация вязаного платья и прямых высоких сапог. Если хочется больше поэкспериментировать с луком, попробуйте выбрать верх с широкими плечами.

Сапоги до бедра более яркого оттенка станут хорошим акцентом в однотонном образе. Любители эпатажных луков могут обратить внимание на обувь с интересными деталями.

