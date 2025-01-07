Если быстро жирнеют волосы: эксперт назвал четыре ошибки, из-за которых приходится мыть голову каждый день

Избыток кожного сала может привести к целому ряду проблем с волосами. Причин, почему сальные железы работают слишком интенсивно, может быть несколько, в том числе и гормоны, и стресс, и загрязнение окружающей среды..

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Однако самой распространенной из них считается неправильный уход. Эксперт по здоровью волос Дафне Нарси назвала Vogue France четыре ошибки, из-за которых приходится мыть голову каждый день.

Мойте голову по мере загрязнения

Раньше считалось, что частое мытье головы вредно, потому что шампуни содержат агрессивные сульфаты. Но сегодня продукты по уходу за кожей головы очень эволюционировали. К тому же избыток кожного сала более вреден и для кожи головы, и для волос. Поэтому следует просто выбирать мягкий шампунь, максимально устраняющий загрязнение и накопление кожного сала в порах кожи головы.

Чрезмерное использование сухих шампуней

Сухие шампуни стали довольно популярны, ведь это быстро и удобно. Однако эксперт не рекомендует использовать их на постоянной основе, поскольку порошок в составе формулы сушит кожу головы. Со временем это может привести к еще большему накоплению кожного сала.

Выбор слишком тяжелых и насыщенных средств

Дело в том, что слишком тяжелые и слишком насыщенные компонентами средства усугубляют проблему жирных волос. Это касается не только шампуней, но и кондиционеров и масок. По словам Дафне Нарси, главное соблюдать баланс. Отдавайте предпочтение питанию перед мытьем головы и менее насыщенному продукту после мытья.

Вы не чистите расческу регулярно

Этот совет кажется очевидным, но все же мало кто задумывается о том, чтобы регулярно чистить расческу. Как говорит эксперт, лучше чистить ее один раз в неделю или хотя бы не реже двух раз в месяц.

Также Дафне Нарси поделилась советами, которых следует придерживаться, чтобы волосы не жирнели слишком быстро.

Массаж кожи головы

Эксперт рекомендует регулярно массировать кожу головы, так как это уменьшает выработку кожного сала. Также для массажа можно воспользоваться массажными щетками.

Выбирайте ультранежные формулы

Существует множество мягких очищающих формул. Обратите внимание на состав и смотрите, как реагируют ваши волосы. Таким образом вы подберете себе тот шампунь, который будет справляться с загрязнением кожи головы и не повредит вашим волосам. Также дважды в месяц можно использовать нежный скраб

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