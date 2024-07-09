Три ошибки в макияже добавят 10 лет любому лицу: как избежать

Для чего нам нужен макияж ? Конечно, для того чтобы подчеркивать лучшие черты своей внешности, а еще сохранять молодость как можно дольше.

Видео дня

Однако некоторые ошибки мейкапа могут не только свести все усилия на нет, но и набросить лишних 10 лет. К счастью, визажисты хорошо знают, что это за ошибки. Так мастер макияжа Уэйн Гросс для издания Express рассказал о трех распространенных просчетах и как их избежать.

Тени с эффектом металлик

Эффект металлик в тенях для век обычно подчеркивает рельеф кожи и привлекает ненужное внимание к морщинам. Вместо этого матовые цвета сглаживают все неровности, прячут их за дымчатым покрытием. Вдобавок именно матовые тени лучше всего ложатся на праймер или тональный крем, а еще их гораздо проще растушевывать. Но старайтесь при этом пользоваться качественной кистью. Нанесение маленьким аппликатором или даже просто пальцем не даст нужного эффекта.

Слишком светлый консилер

Многие часто используют более светлый консилер, надеясь, что он лучше выровняет их цвет лица и сделает образ более сияющим. Но на самом деле это может добавить лишние годы, создать эффект блеклости кожи. Именно поэтому консилер следует выбирать в соответствии с тоном кожи. Он будет выглядеть максимально естественным и этого будет достаточно, чтобы сделать правильные акценты. В частности добавить немного сияния во внутренний уголоок глаза, положив туда крошечную каплю продукта.

Отсутствие увлажнения и отказ от праймера

С возрастом наша кожа становится все более сухой. Именно поэтому год от года важность увлажнения растет. Всегда выбирайте продукты для ухода и макияжа, которые содержат соответствующие компоненты, такие как гиалуроновая кислота. Также не пропускайте этап нанесения праймера. Он лучше защитит кожу от контакта с косметикой и поможет нанести макияж более равномерно и сделает его стойким.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о визажистке, протестировавшей на себе все популярные методы нанесения тонального крема.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.