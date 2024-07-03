Как нужно наносить тональный крем: визажистка оценила популярные лайфхаки

Тональный крем выравнивает тон кожи, скрывает недостатки и обеспечивает основу для невероятного образа. Это классическое косметическое средство, без которого невозможно представить ни один макияж.

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Учитывая это, не удивительно, что любительницы красоты пытаются усовершенствовать продукт и способ его нанесения, но не все лайфхаки действительно достойны внимания. Чтобы вы не тратили время на эксперименты, известная визажистка Шади Малек поделилась своими мыслями по поводу некоторых из них.

Нанесение пудры перед тональным кремом

Этот лайфхак предлагает изменить привычный порядок нанесения косметики. То есть согласно ему, чтобы получить безупречное покрытие нужно сначала увлажнить кожу, затем нанести на нее полупрозрачную пудру, сбрызнуть это фиксирующим спреем, нанести праймер и только после этого воспользоваться тональным кремом.

Однако Малек говорит, что, несмотря на то, что это выглядит хорошо в сети, маловероятно, что этот способ нанесения будет таким же эффективным в условиях реальной жизни. Поэтому визажистка не рекомендует практиковать этот лайфхак.

Нанесение тонального крема пальцами

Суть лайфхака состоит в том, что нам предлагают использовать вместо кисточек и спонжиков для макияжа просто пальцы. То есть буквально наносить тональный крем как увлажняющий.

Малек отметила, что этот способ работает, но является довольно не гигиеническим, поэтому она, как правило, выбирает чистую качественную кисть. Однако если вам удобнее наносить основу руками, сначала хорошо вымойте или продезинфицируйте их.

Нанесение фиксирующего спрея перед пудрой

Фиксирующий спрей уже давно используется как средство улучшения устойчивости макияжа. Однако в сети начали говорить о том, что влажность этого продукта наоборот может исказить ваш внешний вид и деформировать тональное покрытие. Потому и появился лайфхак с закреплением фиксирующего спрея пудрой.

По словам Малек, это действительно эффективный метод. Она и сама использует этот лайфхак и получает множество комплиментов о состоянии своей кожи.

Смешивание тотального крема с водой

В социальных сетях бьюти экспериментаторы заявили, что если перед нанесением смочить тональный крем в воде, можно получить долговечное, сияющее, увлажненное покрытие без избытка жира.

Хотя Малек попыталась использовать эту технику, и ей понравились результаты, она не может ее порекомендовать. По ее словам, после использования лайфхака остается слишком много грязи, а подобный результат можно получить просто с помощью более качественных косметических средств.

Смешивание тонального крема с пудрой

Если вам нужно получить плотное покрытие, то в сети советуют смешать тональный крем с пудрой перед нанесением.

Однако Малек заявила, что на самом деле этот лайфхак не работает. Она попыталась использовать его, но смесь начала расслаиваться и не могла лечь на кожу ровно.

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