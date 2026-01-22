Лучшие прически для волос с сединой: 7 вариантов для женщин 40+

Седые волосы все чаще воспринимаются не как признак возраста, а как элемент осознанного стиля. Все больше женщин после 40 лет отказываются от окрашивания, делая ставку на естественные серебристые оттенки.

Видео дня

В то же время правильно подобранная прическа играет ключевую роль в том, как будет выглядеть седина – ухоженно или неопрятно. Стилисты отмечают: современные стрижки способны подчеркнуть глубину цвета, добавить объема и освежить образ.

Именно поэтому специалисты сформировали подборку причесок, которые лучше всего подходят для волос с сединой. В списке – как короткие, так и средней длины варианты.

Короткая стрижка кроп

Кроп – это лаконичная короткая стрижка, которая выглядит современно и уверенно. Благодаря четкой форме и минимализму она позволяет серебристым и серым тонам быть в центре внимания. Свет легко отражается от структурированных волос, подчеркивая блеск и естественный объем. Такая прическа не требует сложного ухода и хорошо подходит женщинам, которые ценят практичность.

Матовый боб

Матовый боб обычно имеет длину до подбородка или чуть ниже и дополняется мягкими слоями. Именно они придают волосам подвижность и визуальную глубину. Седые и серебристые пряди естественно создают эффект матовой текстуры, который эта стрижка лишь усиливает. Классическая форма боба делает образ сдержанным и одновременно актуальным.

Бикси

Бикси – это сочетание боба и пикси, которое балансирует между мягкостью и выразительностью. Объем на макушке и заостренные кончики предотвращают эффект "плоских" волос. Разная длина прядей выгодно подчеркивает естественные переходы серебристых оттенков. В результате прическа выглядит динамичной и визуально моложе.

Длинное пикси

Длинное пикси сохраняет дополнительную длину в верхней части или возле лица. Это делает прическу более универсальной и позволяет экспериментировать с укладкой. Седые волосы в такой форме лучше отражают свет, что подчеркивает их блеск и текстуру. Вариант особенно подходит женщинам, которые хотят совместить удобство короткой стрижки с мягкостью линий.

Колючее пикси

Колючее пикси – выбор для тех, кто не боится смелых образов. Неровные, слоистые пряди создают выраженную текстуру и добавляют характера. Серебристые тона в такой прическе подчеркивают каждое движение и линию. В итоге образ выглядит энергичным и доказывает, что седина может быть дерзкой.

Лоб

Гладкий лоб обычно имеет длину от подбородка до ключиц и носится с идеально ровной укладкой. Четкая форма позволяет седым волосам равномерно отражать свет. Это придает цвету глянцевый блеск и изысканность. Прическа выглядит сдержанно и современно, подходя как для повседневного, так и для делового стиля.

Длина до плеч со слоями

Этот вариант сохраняет длину, в то же время добавляя мягкие слои вокруг лица. Такие элементы создают движение и визуальный объем. Естественные переходы серых и серебристых тонов становятся более выразительными именно в зоне лица. Стрижка считается универсальной и подходит женщинам, которые не готовы к коротким волосам, но хотят свежего вида.

OBOZ.UA предлагает лайфхак, как скрыть седые волосы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.