Трендовые окрашивания этого лета: не требуют много ухода

Летнее окрашивание волос не обязательно должно быть радикальным или требовать постоянных визитов в салон. В этом сезоне среди трендов – мягкие, естественные и деликатно смешанные оттенки, которые освежают лицо, добавляют волосам глубины и хорошо отрастают.

Видео дня

Такие варианты подойдут тем, кто хочет заметного обновления, но без сложного ухода и частого тонирования. Эксперты рассказали, какие оттенки добавляют прическе движения, блеска и объема, но не создают резкого контраста у корней.

Беж шампань

Оттенок beigey champagne – это мягкое сочетание кремово-бежевых и приглушенных блонд-тонов. Он освежает лицо, но не имеет слишком холодного или искусственного эффекта, как это иногда бывает с очень светлым платиновым блондом.

Такое окрашивание хорошо подходит для лета, так как придает волосам легкое сияние и не требует резкого осветления по всей длине. Благодаря плавному переходу цвет отрастает мягко, поэтому корни не так бросаются в глаза.

Объемный брюнет

Dimensional brunette – хороший вариант для тех, кто не хочет кардинально менять темные волосы, но стремится сделать их визуально более блестящими. Суть такого окрашивания – в тонких прядях более светлого коричневого, карамельного или орехового оттенка.

Они добавляют волосам глубины, движения и эффекта естественного перелива на свету. Поскольку оттенки близки к основному цвету, окрашивание не требует частого обновления и остается аккуратным даже тогда, когда волосы немного отрастают.

Медовый блонд

Медовый блонд остается одним из самых популярных летних вариантов, так как добавляет волосам тепла, сияния и мягкости. Золотистые тона хорошо отражают свет, поэтому волосы кажутся более густыми и блестящими.

В отличие от очень холодного или платинового блонда, медовый оттенок обычно проще в уходе. Он выглядит более естественно, не создает резкого контраста и меньше истощает волосы, если мастер делает плавное, деликатное осветление.

Мягкая медь

Soft copper – это приглушенный медный оттенок, который добавляет образу яркости, но не кажется слишком резким. Он подойдет тем, кто хочет более теплый и выразительный цвет, но не готов к насыщенному красному.

Преимущество мягкой меди в том, что она выглядит более естественно и лучше отрастает между окрашиваниями. Такой тон может освежить лицо, сделать образ более теплым и при этом не требовать такого сложного ухода, как интенсивные рыжие или красные оттенки.

Teddy bear bronde

Teddy bear bronde – это сочетание теплого брюнета и темного блонда. Оттенок получается мягким, уютным и солнечным, но без чрезмерного высветления. Он хорошо подходит тем, кто хочет обновить цвет, однако остаться в пределах естественной гаммы.

Благодаря плавному смешиванию более темных и светлых тонов корни не становятся резко заметными. Именно поэтому этот вариант считают одним из самых удобных для лета: он добавляет волосам объема и теплого сияния, но не заставляет часто возвращаться в салон.

OBOZ.UA писал, от каких причесок стоит отказаться женщинам после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.