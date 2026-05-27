Не делайте такие прически после 50: они давно устарели

Елена Былим
Lady Oboz
5 минут
336
После 50 лет прическа играет особенно важную роль в создании гармоничного и свежего образа. Даже небольшие изменения в стрижке или укладке могут заметно омолодить внешность и сделать черты лица более мягкими.

В то же время некоторые некогда модные варианты сегодня выглядят устарело и лишь подчеркивают возраст. Как отмечает издание SHEfinds, чрезмерная фиксация, жесткие формы и неестественный объем постепенно уступают место легким текстурам и естественному движению волос. Именно поэтому стилисты советуют пересмотреть привычные укладки и отказаться от причесок, которые давно потеряли актуальность.

Шлемовидные локоны

Плотно зафиксированные кудри, которые держат идеальную форму в течение дня, давно вышли из моды. Такие прически выглядят слишком неестественными, из-за чего образ кажется старомодным. Современные тенденции, наоборот, поддерживают мягкие волны и легкие локоны с естественной текстурой.

Слишком начесанные волосы

Когда-то высокий начес был символом объема и роскошной укладки. Однако сегодня сильный начес создает эффект перегруженных волос и добавляет образу излишней драматичности. Вместо этого стилисты рекомендуют легкий прикорневой объем и более естественную форму прически.

Жесткий градуированный боб

Стрижки с резкими углами и сильно выраженной многослойностью были популярны в 2000-х годах. Однако сейчас такие формы выглядят слишком строго и требуют сложной ежедневной укладки. В моде более мягкие варианты боба с плавными переходами и естественной текстурой.

Ровный срез без слоев

Абсолютно ровные волосы одной длины могут выглядеть тяжелыми и лишенными движения. С возрастом структура волос меняется, поэтому такая стрижка нередко подчеркивает потерю объема. Легкие слои и пряди у лица помогают сделать прическу более живой и современной.

Густая тяжелая челка

Плотная прямая челка, которая полностью закрывает лоб, способна визуально утяжелять черты лица. Вместо этого в тренде легкие, текстурные или челки-шторки, которые выглядят более естественно и проще укладываются.

Слишком короткие стрижки

Короткие стрижки с жестко зафиксированными прядями были чрезвычайно популярны в начале 2000-х. Сегодня они часто выглядят слишком резкими и неестественными. Современные пикси имеют более мягкую форму, легкую небрежность и больше движения.

Залакированные волосы

Прически, которые буквально "застывают" из-за переизбытка стайлинговых средств, сразу создают впечатление устаревшего образа. Современная мода поддерживает естественность, блеск и движение волос, а не эффект "каски" на голове.

Слишком рваные многослойные стрижки

Большое количество хаотичных слоев может сделать волосы визуально тоньше и реже на концах. Из-за этого прическа теряет аккуратный вид. Сейчас популярны более сбалансированные слои, которые добавляют объема и густоты.

Чрезмерно профилированные волосы

Когда-то профилирование считалось способом придать прическе легкую текстуру. Однако слишком тонкие кончики могут создавать впечатление поврежденных и ослабленных волос. Стилисты советуют оставлять больше густоты и естественной формы.

Контрастное мелирование широкими полосами

Яркие полосатые пряди, популярные в 90-х и в начале 2000-х, сегодня выглядят неестественно. Вместо этого актуальными стали мягкие переходы цвета, балаяж и деликатные светлые акценты, которые создают эффект естественного выгорания волос.

Длинные прямые волосы без объема

Идеально ровные волосы с прямым пробором и без слоев могут визуально "вытягивать" лицо и делать черты более строгими. Современные длинные прически обычно имеют мягкие волны, текстуру или легкие слои для создания более свежего образа.

Мелкая химическая завивка

Тугие мелкие кудри, популярные много лет назад, сегодня часто выглядят слишком массивно и перегружают черты лица. В моде более естественные волны и крупные локоны с мягкой формой.

Очень длинные волосы без формы

Слишком длинные волосы без какой-либо структуры или слоев могут выглядеть тяжелыми и неопрятными. Чтобы прическа оставалась современной и стильной, парикмахеры советуют добавлять текстуру, оформление у лица и легкие слои.

