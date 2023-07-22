Тренд для тех, кто не боится рисковать: 'дерзкий' маникюр Gothcore покорил модниц во всем мире. Фото

В 2023 году на смену лаконичному, светлому маникюру пришел новый мрачный тренд – Gothcore, что в переводе означает "готический". Тенденция начала набирать обороты после популяризации сериала "Уэнздей", снятого в темных тонах, присущих семье Аддамсов.

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Стильный дизайн уже обыграли знаменитости, не боящиеся черных, серых и других готических оттенков. О Gothcore подробнее рассказали редакторы сайта Сlin Doeil (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как можно догадаться, Gothcore пропагандирует темный и холодный дизайн, отсылающий к периоду популярности эмо и готов. В 2023 году он несет в себе мятежный характер.

Gothcore можно было увидеть на певице Джессике Симпсон и модели Кайли Дженнер. Звезды выбирают монотонное покрытие темными лаками или френч.

Те, кому хочется более интересных вариантов, могут попытаться добавить в дизайн металлик, геометрические формы или блестки. Готический шик также будет стильно смотреться на ногтях.

В темном покрытии есть свои преимущества. К примеру, черный, синий, темно-серый и другие мрачные оттенки визуально сузят ногтевую пластину. Черный цвет, как и молочные оттенки, будет подходить к любому образу.

Помимо этого, Gothcore, в отличие от нюдового маникюра, не считается классикой, поэтому точно привлечет внимание окружающих.

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