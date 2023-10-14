Топ-7 интересных образов на Хэллоуин 2023, которые каждый сможет повторить. Фото

Осенью 2023 на Хэллоуине будет немало красавиц в образе Барби, которую летом распиарила Марго Робби. Хотите следовать трендам? Сделайте и собственный аутфит в таком же стиле. Еще есть вероятность, что девушки будут копировать бледнолицую и депрессивную Венздей Аддамс, потому что сериал о ней вышел в прошлом году после horror-праздника. Так что да, вы не будете оригинальными, если посетите вечеринку в этих костюмах.

Если же хотите создать уникальный аутфит, то придется покреативить. А для вдохновения взгляните на идеи в материале OBOZ.UA.

1. Питер Пэн

Помните Питера Пэна, персонажа книг шотландского писателя сэра Джеймса Барри? Это мальчик, который не взрослеет и умеет летать. Попробуйте воссоздать его образ для Хэллоуина. Хотя это и не будет в стиле horror, однако вы сможете один вечер побыть сказочным героем среди монстров и привидений.

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2. Труп невесты

Возьмите светлое пышное платье, которое вам не жалко изменить для Хэллоуина. Вырежьте в нем, в зоне талии, клочок ткани, и приклейте на это место ребра из полимерной глины. Наденьте наряд поверх черного лонгслива, чтобы на темном фоне было лучше видно "кости". Образ персонажа из мультфильма Тима Бертона "Труп невесты" готов!

3. Графиня Дракула

Быть на horror-празднике в образе вампира – слишком банально. К счастью, есть интересная альтернатива – костюм графини Дракулы. Как это сделать? Нарисуйте на бумаге хребет с ребрами и кости рук (плечевые, лучевые, локтевые, кистей и фаланг пальцев). Вырежьте их и приклейте к пышному черному платью. Другой вариант – нарисуйте на наряде эти же элементы с помощью специальных красок, которые можно приобрести в магазинах для художников.

4. Гламурная ведьма

Поскольку в этом году в тренде барбикор-эстетика (розовый во всем: ногти, макияж глаз, губ, цвет волос, мягкие обручи, украшения с розовыми камнями и т.п.), адаптируйте под нее образ ведьмы. Наденьте нежно-розовое платье и нанесите легкий макияж в похожей палитре. Завершите лук розовой конусной шляпкой.

5. Вдохновленная ковбойским стилем

Здесь все просто. Наденьте ярко-рыжий парик, шляпу в ковбойском стиле, сапоги-казаки, и силуэтное черное платье. На наряде краской кислотного цвета нарисуйте скелет. Напоследок сделайте яркий грим и накрасьте ногти темным лаком.

6. Королева

Если бы злобная мачеха-королева из "Белоснежки" существовала на самом деле, она бы точно полюбила Хэллоуин. Примерьте на себя этот образ. Наденьте черное макси-платье и декорируйте его полосками из блестящей ткани, а голову украсьте роскошной черной короной. Если у вас есть дочь – пусть наденет костюм Белоснежки.

7. Клоунесса

Найдите у себя в шкафу серебристое или серое платье. Пришейте в зоне груди три больших помпона, а на рукава – рюши из сетчатой ткани. Завершите лук красными туфлями, рыжим париком и красным шариком (вместо аксессуара).

Ранее OBOZ.UA писал про топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин 2023.

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