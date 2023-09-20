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Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

Дария Скуб
Lady Oboz
3 минуты
54
Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

Хотелось бы вам хотя бы на одну ночь примерить на себя образ Венздей, Круэллы, Медузы Горгоны или еще кого-то? Для этого есть отличный повод – Хэллоуин, праздник мистики. Сделайте тематический маникюр с имитацией рожков и хвоста дьявола, в виде змеиной кожи, с нарисованной кровью или т.д. Далее наденьте наряды в стиле horror и нанесите грим так, чтобы было жутко смотреть на себя в зеркало.

Напоследок – прическа. OBOZREVATEL подготовил подборку ярких экспериментов с волосами, которые вам захочется повторить. Если жалко красить пряди, воспользуйтесь хитростью – наденьте парик.

1. Паутина

Эту прическу может сделать любая. Соберите волосы в тугой хвост, а затем с помощью крючка и плотной черной веревки сплетите паутинку. Результат получится скромным, и с легким намеком на Хэллоуин. Можете в новом образе прийти к себе на работу. Конечно, если дресс-код не запрещает.

Видео дня
Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

2. Клоун

Для такого варианта желательно, чтобы был каркас в виде обруча для волос. Приклейте к нему три проволоки. Далее обкрутите вокруг них пряди и закрепите шпильками и лаком для волос. Лучше всего эта прическа подойдет леди и дамам с густой шевелюрой.

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

3. Медуза Горгона

Здесь все легко. Справится даже ребенок. Соберите волосы в хвост в виде пальмы. Распределите его на 5 и более сегментов, каждый из которых заплетите в косы. Далее с помощью невидимок хаотично закрепите "змеек" и зафиксируйте их лаком для волос. Готово!

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

4. Малефисента

Запал в душу и сердце образ Анджелины Джоли в виде Малефисенты? Вы можете попробовать воспроизвести его. Более легкий вариант – соберите волосы и наденьте головной убор с рожками, как у любимого персонажа. Сложнее – сымитируйте рожки с помощью собственной шевелюры. Советуем окрутить пряди вокруг готового основания и закрепить их лаком. Так они будут прекрасно держаться на протяжении всего праздничного вечера.

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

5. Олень

Если запланировали быть на Хэллоуине в образе оленя, то не ограничивайтесь магазинными рожками. Ими уже никого не удивите. Креативнее будут выглядеть два пучка с маленькими веточками и с искусственной паутиной, которую можно закрепить лаком.

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

6. Пауки

Заплетите волосы в виде сетки: так, как изображено на фото ниже. Далее прикрепите к прическе маленьких паучков. Боитесь этих членистоногих? Те тихонько, незаметно для вас, будут "сидеть" на прядях. А вот вашим друзьям сочувствуем: особенно тем, у кого есть арахнофобия. Ведь у них паучки будут прямо перед глазами.

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

7. Скелеты

Сделайте пробор по центру. На одной из половинок прикрепите яркие искусственные пряди. Это для того, чтобы не портить шевелюру токсичной краской. Затем слегка накрутите волосы и прикрепите к нему украшения в виде скелетов.

Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как празднуют Хэллоуин в разных странах мира.

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