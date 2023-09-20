Клоун, рога, скелет: топ-7 нестандартных причесок на Хэллоуин-2023

Хотелось бы вам хотя бы на одну ночь примерить на себя образ Венздей, Круэллы, Медузы Горгоны или еще кого-то? Для этого есть отличный повод – Хэллоуин, праздник мистики. Сделайте тематический маникюр с имитацией рожков и хвоста дьявола, в виде змеиной кожи, с нарисованной кровью или т.д. Далее наденьте наряды в стиле horror и нанесите грим так, чтобы было жутко смотреть на себя в зеркало.

Напоследок – прическа. OBOZREVATEL подготовил подборку ярких экспериментов с волосами, которые вам захочется повторить. Если жалко красить пряди, воспользуйтесь хитростью – наденьте парик.

1. Паутина

Эту прическу может сделать любая. Соберите волосы в тугой хвост, а затем с помощью крючка и плотной черной веревки сплетите паутинку. Результат получится скромным, и с легким намеком на Хэллоуин. Можете в новом образе прийти к себе на работу. Конечно, если дресс-код не запрещает.

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2. Клоун

Для такого варианта желательно, чтобы был каркас в виде обруча для волос. Приклейте к нему три проволоки. Далее обкрутите вокруг них пряди и закрепите шпильками и лаком для волос. Лучше всего эта прическа подойдет леди и дамам с густой шевелюрой.

3. Медуза Горгона

Здесь все легко. Справится даже ребенок. Соберите волосы в хвост в виде пальмы. Распределите его на 5 и более сегментов, каждый из которых заплетите в косы. Далее с помощью невидимок хаотично закрепите "змеек" и зафиксируйте их лаком для волос. Готово!

4. Малефисента

Запал в душу и сердце образ Анджелины Джоли в виде Малефисенты? Вы можете попробовать воспроизвести его. Более легкий вариант – соберите волосы и наденьте головной убор с рожками, как у любимого персонажа. Сложнее – сымитируйте рожки с помощью собственной шевелюры. Советуем окрутить пряди вокруг готового основания и закрепить их лаком. Так они будут прекрасно держаться на протяжении всего праздничного вечера.

5. Олень

Если запланировали быть на Хэллоуине в образе оленя, то не ограничивайтесь магазинными рожками. Ими уже никого не удивите. Креативнее будут выглядеть два пучка с маленькими веточками и с искусственной паутиной, которую можно закрепить лаком.

6. Пауки

Заплетите волосы в виде сетки: так, как изображено на фото ниже. Далее прикрепите к прическе маленьких паучков. Боитесь этих членистоногих? Те тихонько, незаметно для вас, будут "сидеть" на прядях. А вот вашим друзьям сочувствуем: особенно тем, у кого есть арахнофобия. Ведь у них паучки будут прямо перед глазами.

7. Скелеты

Сделайте пробор по центру. На одной из половинок прикрепите яркие искусственные пряди. Это для того, чтобы не портить шевелюру токсичной краской. Затем слегка накрутите волосы и прикрепите к нему украшения в виде скелетов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как празднуют Хэллоуин в разных странах мира.

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