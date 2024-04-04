Так поступают большинство женщин: какие ошибки в магазинах одежды приводят к неудачным покупкам

Шоппинг – это не только способ обновить гардероб, но и возможность поднять настроение. Однако неудачные покупки могут иметь обратный эффект, оставляя чувство разочарования и жалость за потраченные деньги.

Иногда поход по магазинам может быть изнурительным и не доставлять удовольствия. Поэтому издание Lady поделилось перечнем самых распространенных ошибок, которые мешают женщинам наслаждаться шоппингом и приводят к импульсивным покупкам.

Вещи одного размера

Вы можете быть уверены в своих размерах и предпочтениях, но каждый производитель имеет свою размерную сетку. Поэтому даже в одном магазине вещи из разных линеек могут несколько отличаться.

Чтобы тратить меньше времени на подбор вещей, берите с собой в примерочную одежду не только вашего размера, но и больше, и меньше.

Куча людей в примерочной

Мы часто ходим за покупками вместе с семьей или друзьями, но иногда мнение и советы других людей могут сбивать вас с правильного пути. Вещь, которая вам понравилась настолько, что вы готовы ее купить, может быть не по душе вашим близким. Поэтому резвые обсуждения могут забрать ваше время, заставят сомневаться в своем выборе и в конце концов испортят ваше настроение.

Плохое освещение

Не во всех примерочных хорошее освещение и достаточно простора. Поэтому если вы хотите убедиться в том, что вещи удобны и подходят вам, не стоит стесняться выйти из кабинки и посмотреть на себя в лучших условиях.

Не снимать свою одежду

Это не удивительно, что все стремятся сэкономить свое время и справиться с покупками как можно быстрее, но не стоит, например, мерить платье, не снимая штаны, или надевать новую блузку на ваш наряд. Это очень сильно исказит вид одежды и в целом ваш образ, поэтому, вероятно, вам будет казаться, что эти вещи вам не подходят.

Непрактичный наряд

Если вы знаете, что вам придется мерить многое, то оденьтесь максимально удобно. Постоянное раздевание и одевание может унести много энергии, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы этот процесс происходил максимально просто.

Горы вещей

Примерочные редко бывают просторными, поэтому, если развесить там горы вещей, вам точно не будет удобно ни переодеваться, ни рассматривать свой образ в зеркале. Кроме того, вещи, если их много, достаточно тяжелые, поэтому вы можете гораздо быстрее устать.

Лучше ходите в примерочную почаще, но с небольшими партиями одежды.

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