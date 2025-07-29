Так ходили топ-звезды: самое модное сочетание босоножек с брюками из 2000-х снова в моде

Лето 2025 года оказалось богатым на модные тренды нулевых. Одно из самых ярких сочетаний сезона — босоножки с карго-штанами, которые когда-то носили Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и другие звезды эпохи 2000-х.

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О новом витке в популярности этой комбинации рассказали редакторы Vogue Ukraine. Модные эксперты акцентируют внимание на том, что эстетика 00-х снова завоевывает модные подиумы мира.

Среди самых популярных вариантов этим летом — босоножки peep toe на каблуке в ярких цветах. Это может быть металлик, розовый, пурпурный или кислотный зеленый. Обувь с открытым мысом стала одним из главных трендов сезона, особенно модели, открывающие только три пальца.

Вьетнамки на платформе также переживают настоящий бум популярности. Эти модели стали символом стиля звезд начала 2000-х. Их носили Хилари Дафф, Дженнифер Энистон и Эшли Симпсон. В 2025 году именитые бренды вернули этот тренд на подиумы. Массивная платформа не только добавляет роста, но и создает гармоничный образ с широкими карго-штанами из нейлона или "парашютного" материала.

Отдельного внимания заслуживают яркие мюли на каблуке, которые идеально дополняют модные карго-штаны сезона. Самые актуальные цвета — фуксия, лаймово-зеленый, электрик, оранжевый и металлик.

Не менее популярными стали вьетнамки на каблуках. Современные модницы сочетают их с белыми или бежевыми карго, кроп-топами и легкими жакетами.

Самым эффектным вариантом считаются вьетнамки с блестящим декором — блестками, металлическими деталями или кристаллами. Многие трендовые варианты имеют декор в форме бабочек, цепочек или стразов, которые переливаются на солнце.

Стиль Y2K продолжает завоевывать сердца модниц, а сочетание сандалий с карго-штанами стало своеобразным манифестом этой эпохи. Модные эксперты советуют сохранять баланс: свободный низ, открытый верх и подчеркнуто изящная обувь.

Ранее OBOZ.UA писал, что обувь из 2010-х снова стала хитом сезона.

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