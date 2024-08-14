Андре Тан показал трендовые образы, вдохновленные модой 2000-х. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан показал трендовые элементы гардероба, вернувшиеся к нам из эпохи 2000-х. И хотя, отметил модельер, стиль Y2K сложно назвать ретро, его все же ассоциируют с прошлым.

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Эксперт объяснил, почему тогдашние тенденции ворвались в современные тренды. "Во-первых, все новое – это хорошо забытое старое, особенно для зуммеров и альфа, – поделился он в stories, добавив, что таким образом современные модники примеряют образ жизни своих родителей. – Во-вторых, не стоит забывать о ностальгии. Среди поклонников Y2K немало миллениалов. Их юность пришлась на все эти скандалы с Бритни Спирс и эстетику тех лет". Андре Тан показал, на какие атрибуты 2000-х стоит обратить внимание.

Брюки карго

"Дополнены огромными внешними карманами, в которые поместится даже смартфон, потому что в 2000-е тренд был еще и на маленькие сумочки, куда вряд ли хоть что-нибудь уместится", – пишет дизайнер.

Юбка мини

По словам модельера, "чем меньше – тем лучше". Некоторые модели 2000-х скорее напоминали пояс, чем юбку. "Думаю эту эстетику все точно помнят", – говорится в stories.

Гоночные бомберы

"В нулевых на пике популярности были не только гламурные светские львицы, но и стритрейсеры. Образ девушки пилота – это яркая кожаная куртка с нашивками и круглым воротником на заклепке", – объяснил Андре Тан.

Низкая посадка

"Причем такая, на которой низ едва держится на бедрах", – добавил модельер.

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