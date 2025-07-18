Снова покорила сердца модников: обувь родом из 2010-х стала хитом

Мода снова доказывает, что старое — это хорошо забытое новое. Летом 2025 года на волне популярности — обувь, которая напоминает о трендах 2010-х. Особенно актуальными стали прозрачные каблуки и сандалии из желеобразного материала, которые удачно вписываются в современный гардероб.

Видео дня

Эти силуэты не просто вернулись — они получили новое звучание, стали ярче, смелее и игривее. Благодаря универсальности и легкости, такие моделиуверенно занимают место среди главных трендов лета.

Прозрачная обувь

Прозрачная обувь прекрасно сочетается с любыми образами — от легких платьев до минималистичных костюмов. Ее дополняют аксессуарами: браслетами на щиколотку, кольцами на пальцах ног или ювелирными украшениями прямо на обуви. Такой лаконичный, но одновременно эффектный вариант позволяет каждому добавить индивидуальности к стилю. Это — настоящее "чистое полотно" для модных экспериментов.

Бренды высокой моды также не обошли вниманием тренд. Tory Burch представил прозрачные туфли-лодочки с необычными материалами — пробковыми каблуками и цветными деталями. В Mango предложили прозрачные танкетки с элементами обуви Tabi, где большой палец отделен, как в японских традиционных моделях. Кроме того, бренд добавил в линейку даже кольца на носок — аксессуар, вызывающий настоящий фурор.

В категории так называемой "желейной обуви" модницы могут выбрать несколько вариантов. Это и легкие туфли на прозрачном каблуке, которые идеально подходят для пляжа, и сандалии на каблуке, добавляющие игривости образу. Классические мюли с прозрачным силуэтом, туфли на танкетке или модели с ремешками — каждая из них адаптирует тренд к различным стилям и событиям.

Итак, возвращение прозрачной обуви — это не просто ностальгия по 2010-м. Это еще и доказательство того, что тренды можно переосмыслить по-новому, сделав их не менее актуальными в современном модном контексте.

OBOZ.UA предлагает узнать о моделях обуви, которые идеально подходят к капри.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.