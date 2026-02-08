Так делали Памела Андерсон и Пэрис Хилтон: в моду вернулись 'балетные губы'

Ностальгия снова диктует правила в бьюти-сфере 2026 года. На этот раз в тренды макияжа возвращаются "губы цвета балетных пуантов" (ballet-slipper lips) – прохладные розовые оттенки с морозным финишем, уверенно переносящие нас в эпоху нулевых.

Впрочем, как пишет издание Glamour, современные "балетные губы" имеют одно существенное отличие от тех, что были в моде 20 лет назад. Теперь они сочетаются с влажным финишем кожи и макияжем в стиле Douyin.

Что такое "губы цвета балетных пуантов"

Главная особенность этого образа – светлая базовая помада с холодным подтоном и ледяной отблеск. Завершенный образ должен напоминать гладкий, полуматовый розовый сатин. Большинство модниц при этом выбирает именно перламутровый финиш или легкий шиммер вместо привычного сочного блеска. Текстура покрытия должна быть скорее шелковистой, а не влажной. Хотя капля прозрачного глиттера поверх помады может дать похожий эффект.

Как выбрать свой оттенок

Даже если вы обычно избегаете холодных тонов, не спешите отказываться от этого тренда. Он подходит почти всем, если правильно подобрать карандаш для губ, который сбалансирует цвет. Классический розовый вариант лучше всего сочетается с холодным или нейтральным подтоном кожи. Однако для обладательниц теплой кожи (золотистой или оливковой) эксперты советуют выбирать более теплые розовые оттенки. Для средних и глубоких тонов кожи идеальным станет прохладный лиловый или нежно-розовый. Если же такой оттенок кажется вам слишком смелым, его можно "успокоить" нейтральным карандашом или нанести поверх вашей привычной нюдовой помады.

Как носить этот тренд в 2026 году

В 2026-м мода на губы становится более мягкой. Вместо четких контуров актуален эффект "размытых губ" (blurred lips). Чтобы осовременить "балетный" стиль, создайте мягкий контур карандашом холодного розового или нюдового цвета, растушевывая его пальцами. Визажисты советуют заполнять карандашом всю поверхность губ перед нанесением помады – так цвет будет держаться дольше, а губы казаться объемными и мягкими.

Морозный розовый может показаться вам слишком старомодным. Но не отказывайтесь от него из-за этого, просто добавьте сверху увлажняющий блеск – это сохранит сияние, но смягчит тот самый перламутровый эффект с нулевых. Что касается остального макияжа, то для вечеринки можно добавить тени в стиле Y2K, но для ежедневного образа лучше ограничиться свежими румянами, деликатным сиянием кожи и слегка подчеркнутыми глазами. Это позволит губам стать главным акцентом вашего шикарного и утонченного лука.

