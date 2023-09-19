Свидетельствует о серьезных намерениях: Елена Зеленская прилетела в США в особом костюме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Жена украинского лидера выбрала сдержанный и элегантный костюм от бренда Bobkova.

Закрытый наряд базового цвета свидетельствует о серьезных намерениях Елены Зеленской, отметил модный журнал Vogue. В Нью-Йорке украинку ждут много важных встреч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Костюм теплого бежевого оттенка впервые был представлен зимой этого года во время Недели моды в Берлине. Он стал частью коллекции под названием "Мечта".

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Дизайнер Кристина Бобкова создала образ для современной украинской женщины, которая сталкивается с невиданной трагедией, но должна продолжать свою повседневную жизнь.

Елена Зеленская соединила сдержанный костюм с закрытой кофтой в тон и массивными бусами. На ее ногах были такие же туфли-лодочки.

В Нью-Йорке у первой леди Украины будет несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН, она проведет ряд двусторонних встреч и увидится с друзьями Украины.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как Елена Зеленская выглядела до 24 февраля 2022 года и насколько изменилась после полномасштабного вторжения России. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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