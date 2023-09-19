Как изменилась первая леди Елена Зеленская с 24 февраля 2022. Фото тогда и сейчас

В четверг, 24 февраля 2022 года, жизнь украинцев изменилась навсегда. Приглушенные звуки ударов, точно не фейерверки... Страна-агрессор Россия начала полномасштабную войну против Украины. Первая леди Елена Зеленская в интервью британской газете The Guardian сказала, что тогда было ощущение, что она грезит, находится внутри параллельной реальности: "Это было сюрреалистическое чувство… будто я играла в компьютерную игру и должна была пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома. Но я держалась и весь день у меня на лице была странная улыбка, потому что я старалась не показать детям панику".

Прошло больше полутора лет, а война продолжается. Продолжается сопротивление оккупантам, которое научило украинцев быть стойкими, сильными и непокорными. Елена Зеленская тоже изменилась – вышла из тени мужа-президента и теперь, по версии журнала TIME, входит до 100 самых влиятельных людей 2023 года. В издании ее назвали "защитницей", "гордостью нации" и "маяком надежды для людей". О том, какие трансформации произошли в ее стиле, прическе, взгляде и характере – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Публичное выступление за несколько дней до полномасштабной войны

21 февраля 2022-го состоялся открытый диалог "Забота о ментальном здоровье", где Елена Зеленская встретилась с молодежью, представителями государства, а также отечественными и международными экспертами по психологической поддержке. Главная цель этого ивента – обсуждение, как сделать психологическую поддержку в стране повсеместной и доступной.

Первая леди акцентировала на том, как важно быть подготовленным к стрессам и чувствовать поддержку общества. Тогда она была одета в костюм изумрудного цвета, а волосы собрала в пучок. На ее лице сияла неуверенная улыбка, а во взгляде чувствовалось спокойствие.

После начала полномасштабного вторжения

Утром 24 февраля 2022-го первая леди, услышав от мужа-президента "Началось", испытала шок и оцепенение. Владимир Зеленский торопливо уехал в президентскую резиденцию, чтобы возглавить заседание Совбеза. Елена же собрала вещи и всякий раз, когда бомбы взрывались слишком близко, вместе с дочерью, сыном и охраной спускалась в подвал. Она рассказала The Guardian, что времени на сентиментальности не было. Думала, что может никогда больше не увидеть своего мужа.

Дальше первая леди выехала с детьми в относительно безопасное место в Украине (ведь семью могли использовать для давления на президента), им запретила пользоваться гаджетами, а с мужем общалась только по специальным телефонным линиям. В течение 2,5 месяца Зеленская активно публиковала посты в Instagram, где призывала мировое сообщество не молчать о жестокой войне в Украине и поддерживать страну в борьбе с оккупантами. Она не публиковала свои фото и видео, поскольку в приоритете было распространять доказательства преступлений русской армии.

В начале мая Елена Зеленская пообщалась по видеосвязи с "родственными душами" – Дианой Навседене, первой леди Литвы, и Брижит Макрон, первой леди Франции. Во время разговора она, одета в темно-синий костюм и серый лонгслив, заметно волновалась: руками прикрывала лицо или скромно держала их перед собой (см. фото выше). Глаза первой леди были усталыми и измученными новой реальностью, но она пыталась скрыть это за легкой улыбкой.

После этой онлайн-встречи жена Владимира Зеленского ощутила свой потенциал и продолжила действовать как в Украине, поддерживая народ, так и на международной арене. Заметно изменился ее стиль одежды. Если до войны носила белоснежные, желтые, ярко-голубые, персиковые или, например, красные наряды, то после 24 февраля 2022 сменила их на костюмы со сдержанным кроем и цветовой палитрой. Это как послание миру, что Украина борется: ее жители собраны, сильны и всегда готовы к вызовам. Интересно и то, что Зеленская с начала войны часто отказывается от туфель на шпильках в пользу удобных кроссовок, лоферов и кедов.

Поменялась и улыбка первой леди. До полномасштабной войны она была по-детски наивной и максимально экспрессивной, а в первые месяцы 2022-го стала легкой, едва заметной. О своем состоянии Зеленская написала в посте Instagram: "Мне кажется, весь цивилизованный мир понимает, через что мы сейчас проходим. На вопрос "как вы там держитесь?" сказала, что, как и шкафчик в Бородянке. Мы сейчас все так".

Если сравнить фотографии, где Елена Зеленская сама посещает официальные встречи и общается с лидерами других стран, и те, где вместе со своим мужем, заметно меняется ее выражение лица и поведение. Вместе с президентом она широко и искренне улыбается, более спокойная и уверенная. Похоже, его присутствие сильно поддерживает и помогает эмоционально держаться.

С июня 2022 года первая леди все чаще собирает волосы в пучок, и гораздо реже появляется на публике со слегка завитыми прядями. Все зависит от того, чему приурочены официальные встречи, и нужно ли для них соблюдать протокол.

Также с лета 2022 года стилистка Зеленской, Наталья Каменская, начинает больше экспериментировать с кроем и декорированием нарядов: делает их менее строгими и классическими. Ведь Зеленская не только публично говорит о событиях в Украине, но и через свои образы коммуницирует с миром – популяризирует аутентичные украинские бренды. Каждый образ Елены Владимировны подчеркивает ее силу, разум и интеллигентность.

Сейчас первая леди на публичных событиях и в официальных обращениях появляется в костюмах асимметричного кроя, с "красноречивыми" брошками и вышивками. Например, брошь "Полин, Євшан-Зілля", рубашка с вышитыми колосьями, брошь – карта Украины или в виде легендарного петушка из Бородянки. Единственное остается неизменным – спокойная цветовая гамма нарядов.

Когда Зеленская посещает военных, маленьких украинцев или, например, прослушивает лекции, надевает более практичную одежду. Это может быть массивный свитер с брюками или джинсы с ремнем и блузкой. Так она демонстрирует, что для нее важнее поддержка и мотивация народа в нелегкие времена: акцент смещается с внешней презентабельности на обмен эмоциями и искренние разговоры.

Вышла из тени мужа-президента

Первая леди регулярно обращалась к мировому сообществу на международных конференциях, на встречах, форумах безопасности и саммитах, чтобы те помогли ускорить победу Украины. Некоторыми из выступлений срывала овации. После многочисленных публичных выступлений об Елене Зеленской знает и говорит весь мир. Ее фото украшают обложки известных изданий таких как Saturday, Time, Corriere della Sera и т.д. Также ее приглашают на десятки интервью, в Конгресс и даже на коронацию к Чарльзу ІІІ.

Теперь во взгляде Зеленской исчезли неуверенность и скромность, а вместо них просматривается сила духа, стойкость и решительность. А вот ее руки все еще выдают легкое волнение, которое можно понять. Ведь она, как и все украинцы, небезразлична к судьбе родной страны.

Один из показательных примеров огромной трансформации в характере первой леди Украины – ее визит на экономический форум в Давосе, который состоялся 18 января 2023 года. Перед выступлением она узнала о трагедии – авиакатастрофе в Броварах, где погибло высшее руководство МВД Украины. Тогда она расплакалась, но потом вытерла слезы и нашла в себе силы выступить с речью. В тот день Зеленская написала в Instagram: "Мечтаю, чтобы аварийные способы выживания нашим семьям никогда не понадобились. Но стараюсь сделать все возможное, чтобы мирная Украина была страной без сирот, а семьям, потерявшим дом, было куда вернуться".

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