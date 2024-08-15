Сумка-канарейка за 35 тысяч гривен стала трендом среди звезд: туда едва умещается пачка сигарет. Фото

Кроме изысканных и стильных элементов образа, которыми знаменитости поражают своих поклонников, модные тренды пополняются довольно экстравагантными элементами. В этом году изрядной популярности среди звезд достиг необычный летний аксессуар – миниатюрная сумка-канарейка.

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Стоимость оригинальной детали аутфита, внутрь которой едва уместится пачка сигарет, в среднем составляет 35 тысяч гривен, пишет The Sun. В сумке отсутствует ручка, поэтому владельцам придется носить ее как клатч.

Яркий элемент образа был разработан дизайнерами британского бренда JW Anderson. Аксессуар в форме маленькой канарейки имеет довольно миниатюрный размер. Длина изделия составляет 16 см, а ширина всего 10 см.

Открыть сумку можно, подняв подвижное крыло декоративной птицы, однако положить внутрь что-то большее, чем пачка сигарет вряд ли удастся.

Американская актриса Аня Тейлор-Джой одна из первых звезд, вышедших в свет с экстравагантным аксессуаром. Модель посетила финал Уимблдонского турнира, держа в руках яркую сумку-канарейку.

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