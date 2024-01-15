Их носят первые леди и звезды Голливуда: 5 дизайнерских сумок, которые никогда не выйдут из моды

Одни сумки год-два "красуются" в коллекциях брендов, а затем их заменяют трендовые модели. Другие же настолько покоряют сердца женщин, что не снимаются с производства десятилетиями: они имеют интересные фактуры и оригинальные принты, которые органично вписываются в элегантные образы.

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Какие сумки не подлежат времени и станут выгодной инвестицией в ваш гардероб? Узнайте в материале OBOZ.UA. От изделия Gucci, переименованного в честь стильной первой леди, до культовой модели от Louis Vuitton, которую актриса Одри Хепберн предложила сделать более практичной.

1. Dior Saddle Bag (сумка-седло)

Автор сумки асимметричной формы Dior Saddle – Джон Гальяно, бывший арт-директор дома моды Christian Dior. Он презентовал это изделие в 2000-м году, во время показа коллекции весна/лето. Тогда же в таблоидах начали писать, что на создание сумки-седла мужчину вдохновила работа скандального фотографа Хельмута Ньютона – снимок 1976-го года с изображением модели на кровати, запряженной в седло. Сам дизайнер ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.

Что же делает Dior Saddle Bag такой желанной как в нулевых, так и сейчас? Не только креативная форма, но и разнообразие красок, принтов и материалов. Например, деним, имитация крокодиловой кожи и леопардовой шерсти, флористические и газетные принты. Этой сумкой стилизуют свои образы актриса Сара Джессика Паркер, светская львица Пэрис Хилтон, певица Бейонсе, актриса Николь Ричи, супермодели Кейт Мосс и Хайди Клум и другие звезды.

2. Hermès Birkin Bag

Представьте себе дизайнерскую сумку, названную вашим именем? Для британско-французской актрисы и поп-певицы Джейн Биркин эта мечта стала реальностью. Причем случайно! В 1983-м году она села в самолет Air France. Ее сразу же заметил Жан-Луи Дюма, тогдашний генеральный директор Hermès, и сел рядом. Биркин начала жаловаться мужчине, что имеет недостаточно вместительную сумку, чтобы носить с собой самое необходимое... Именно этот разговор натолкнул Дюму на создание массивной и одновременно интеллигентной Hermès Birkin Bag. Как вы уже поняли, дизайнер "запечатлел" имя вдохновительницы в названии изделия.

Этот практичный аксессуар вышел в продажу в 1984-м году. Он и сейчас не теряет своей популярности! Его носит бывшая первая леди США Мелания Трамп, супермодель Хайди Клум, певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес и другие знаменитые красотки.

3. Louis Vuitton Speedy

Самая первая сумка бренда Louis Vuitton – Speedy – была разработана в 1930-м году как уменьшенная интерпретация чрезвычайно популярной в то время сумки Keepall. Оригинальный размер Speedy составлял 30 см в ширину, что делало ее удобной и вместительной.

В 1959-м году культовая актриса Одри Хепберн попросила французского дизайнера Луи Виттона несколько трансформировать эту дорожную сумку: из массивной – в чуть поменьше (ту, которую можно носить регулярно, а не только во время путешествий). Тот согласился. Итак, женщины получили возможность выбрать для себя наиболее оптимальный размер Louis Vuitton Speedy (с шириной от 25 до 40 см). Вариаций изделия тоже стало больше: клетчатое, с вишневым принтом, с рисунком в стиле Харуки Мураками и так далее. Сумка Speedy являлась чуть ли не обязательным атрибутом для многих икон 1960-х, а теперь попадает в домашние коллекции звезд Голливуда.

4. Gucci The Jackie 1961

Одна из самых стильных первых леди всех времен, Жаклин Кеннеди, обожала носить аксессуары от бренда Gucci. Однажды она посетила бутик, и приобрела сразу шесть сумочек Constance с разными принтами. Дальше жена президента США Джона Ф. Кеннеди часто попадала в объективы папарацци с новыми изделиями Gucci. Это сработало как реклама для дома моды. Итак, его владельцы в знак благодарности решили переименовать сумочку Constance в Gucci The Jackie 1961.

Сейчас вы не найдете этот аксессуар с тем же дизайном, как и в 60-е. За много лет его несколько изменили: сделали крупнее, а также расширили цветовую гамму и разнообразие принтов.

5. Chanel Classic Flap Bag

Это – классическая сумка Chanel с клапаном, фирменными ремешками-цепочками и застежкой в виде логотипа бренда. Не путайте ее с кошельком Chanel 2.55, который создала кутюрье Коко Шанель в 1955-м году!

Classic Flap впервые была представлена в начале 80-х годов, когда модельер Карл Лагерфельд был назначен художественным директором Chanel. Именно он актуализировал Chanel 2.55. Заменил застежку на Double C, добавил в ремешок кожаную полоску в тон сумки, а классический ромбовидный узор трансформировал в более объемные стеганные швы. Благодаря этим обновлениям в дизайне, сегодня streetstyle-звезды носят Classic Flap не только с элегантной, но и с casual-одеждой.

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