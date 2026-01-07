УкраїнськаУКР
Стрижка, о которой мало кто вспоминает, станет главным трендом 2026 года

В 2026 году в индустрии красоты ожидается возвращение к естественности и движению – без сложной укладки и жесткой геометрии. На фоне усталости от слишком структурированных форм и трендов "для соцсетей" стилисты все чаще обращают внимание на J-образную стрижку – вариант для длинных волос, который долгое время оставался вне массового внимания.

Как объясняют в Vogue, речь идет о форме, сочетающей сохранение длины с мягкой динамикой прядей вокруг лица. Именно этот баланс, по оценкам специалистов, делает J-образную прическу одним из ключевых трендов 2026 года.

Название стрижки происходит от характерного изгиба буквы J, который образуют передние пряди. В отличие от C- или U-образных форм, где края часто выглядят более плотными или симметричными, J-образный вырез имеет мягкий спад вниз. Основная длина остается ровной, а легкая слоистость сосредотачивается именно у лица, создавая эффект движения без потери объема.

Источник поясняет: ключевая особенность этой формы – минимальное вмешательство в общую массу волос. Срезы выполняются тонко и деликатно, благодаря чему прическа не требует сложного моделирования. Волосы выглядят так, будто они естественно ложатся сами по себе, даже без активного использования фена или стайлинговых средств.

Популярность J-образной стрижки связывают с общим сдвигом в сторону натуральности. В 2026 году все больше женщин выбирают практичные решения, которые легко адаптируются к повседневной жизни. Эта форма позволяет освежить образ, не прибегая к радикальному укорачиванию, что особенно важно для обладательниц длинных волос.

Еще одно преимущество – универсальность. J-образная стрижка хорошо работает с разными текстурами: прямыми, волнистыми и слегка вьющимися волосами. Она также выглядит аккуратно по мере отрастания, не требуя частых коррекций, что соответствует современному запросу на экономию времени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие еще стрижки будут на пике моды в 2026 году. Трендовые прически становятся более универсальными, чтобы легко подстраиваться под повседневный ритм жизни.

