Стрижка, о которой мало кто вспоминает, станет главным трендом 2026 года

В 2026 году в индустрии красоты ожидается возвращение к естественности и движению – без сложной укладки и жесткой геометрии. На фоне усталости от слишком структурированных форм и трендов "для соцсетей" стилисты все чаще обращают внимание на J-образную стрижку – вариант для длинных волос, который долгое время оставался вне массового внимания.

Как объясняют в Vogue, речь идет о форме, сочетающей сохранение длины с мягкой динамикой прядей вокруг лица. Именно этот баланс, по оценкам специалистов, делает J-образную прическу одним из ключевых трендов 2026 года.

Название стрижки происходит от характерного изгиба буквы J, который образуют передние пряди. В отличие от C- или U-образных форм, где края часто выглядят более плотными или симметричными, J-образный вырез имеет мягкий спад вниз. Основная длина остается ровной, а легкая слоистость сосредотачивается именно у лица, создавая эффект движения без потери объема.

Источник поясняет: ключевая особенность этой формы – минимальное вмешательство в общую массу волос. Срезы выполняются тонко и деликатно, благодаря чему прическа не требует сложного моделирования. Волосы выглядят так, будто они естественно ложатся сами по себе, даже без активного использования фена или стайлинговых средств.

Популярность J-образной стрижки связывают с общим сдвигом в сторону натуральности. В 2026 году все больше женщин выбирают практичные решения, которые легко адаптируются к повседневной жизни. Эта форма позволяет освежить образ, не прибегая к радикальному укорачиванию, что особенно важно для обладательниц длинных волос.

Еще одно преимущество – универсальность. J-образная стрижка хорошо работает с разными текстурами: прямыми, волнистыми и слегка вьющимися волосами. Она также выглядит аккуратно по мере отрастания, не требуя частых коррекций, что соответствует современному запросу на экономию времени.

