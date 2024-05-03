Стрижка 'Микси' может стать самой модной в 2024 году: как ее сделать и чем она отличается от 'пикси'. Фото

Если объединить пикси и маллет, выйдет тренд сезона. Новую тенденцию назвали "микси" – это универсальная прическа, которую можно носить распущенной и многослойной или прямой и приглаженной назад для классической винтажной эстетики.

Эта стрижка обычно сочетается с челкой. Редакторы издания Real Simple поговорили с экспертом-парикмахером, чтобы узнать, что нужно, чтобы поддерживать модную стрижку и как определить, правильная ли стрижка для вас.

Как выглядит "микси"

"Микси" имеет несколько вариаций, начиная от ультракоротких прядей, заканчивая лохматыми. "Смешанная стрижка – это сочетание стрижки "пикси" и "маллет", – говорит владелица салона Нунцио Савиано. Стрижка имеет "короткую челку, неровные слои спереди и вверху, короткие стороны и большую длину с более длинными слоями сзади". Если о пикси все ясно, то следует понять, что же такое маллет. На самом деле, маллет – это прическа, предусматривающая коротко-подстриженные волосы спереди и по бокам и длинные пряди сзади.

"Стрижка "микси" подходит для любой формы лица и хорошо сочетается с большинством текстур волос, включая вьющиеся, – говорит Савиано. – Единственная структура волос, на которой я не рекомендую делать эту стрижку, это тонкие волосы". Тонкие пряди без естественного объема, чтобы подчеркнуть лохматые слои, поэтому готовый результат может выглядеть немного "плоским".

Как поддерживать и укладывать стрижку

"Микси" считается стрижкой, которая требует регулярной подстрижки примерно каждые 4-6 недель, в зависимости от роста ваших волос. Альтернативой является разрешить волосам отрасти, чтобы они выглядели лохматыми, и в этом случае посещать парикмахера стоит каждые 8-12 недель.

Если у вас обычный тип волос, укладка требует значительно меньшего ухода, чем подстригание. Для тонких и прямых волос может потребоваться больше продукта и укладки, чтобы удержать взлохмаченные слои на месте. Для людей с более густыми волосами ежедневная укладка – это сушка феном, не занимающая более 20 минут.

Савиано предлагает нанести мусс на влажные пряди и дать им высохнуть. Для вьющегося и волнистого эффекта можно растрепать волосы и воспользоваться диффузором, чтобы ускорить процесс. Для добавления текстуры и блеска используйте текстурный спрей. Самым трудоемким будет укладка челки, если это необходимо.

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