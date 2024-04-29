Тренд Bubble Braids покорил TikTok: как сделать косы-пузырьки и добавить объем волосам

В последнее время TikTok стал источником множества техник, чтобы помогают без особого труда получить объемные волосы без повреждений. Одной стремительно набирающей обороты в сети стала прическа Bubble Braids – косы-пузырьки.

Подобно стандартному плетению локонов, прическа предполагает закрепление слегка влажных участков волос резинками. Однако главное отличие состоит в том, что вместо того, чтобы закручивать волосы в косу, их стягивают в плоские округлые "пузыри" и оставляют высыхать. После снятия резинок вы получите отличную укладку и заметный объем, пишет Women.

Подготовьте волосы, расчесав две части

Несмотря на то, что прическу можно делать на сухие волосы, рекомендуется все же помыть голову перед тем, как приступить к работе. Пряди должны быть чистыми и влажными, что поможет укладке держаться.

Надо разделить волосы на две части. Расческа с тонким металлическим концом поможет вам достичь равномерного пробора. Затем с помощью расчески расчешите пряди, пока они не станут полностью гладкими. Если ваши волосы склонны к завиванию, используйте крем для локонов или сыворотку.

Сделайте несколько хвостиков

Теперь, когда у вас есть две секции, разделите эти части волос на еще более маленькие. Начните от пробора головы, перемещаясь ниже к шее. Хвостики должны находиться на разных ярусах. Далее разместите вдоль каждого хвостика резинки. Расстояние между ними должно быть примерно 4-6 см.

Создайте пузыри

После того, как ваш хвостик станет покрытым резинками для волос, пора создать эффект "пузырьков". Двумя руками осторожно распустите каждую часть пряди между резинками, не вытаскивая полностью из хвоста. Повторяйте этот процесс, пока не превратите каждый хвост в косу-пузырь. Оставьте свои Bubble Braids до полного высыхания. Если вы делали прическу на сухие волосы, то лучше оставить косы на ночь.

Аккуратно снимите резинки для волос

Начиная с нижней части прядей, осторожно потяните волосы и снимите резинки. Будьте осторожны, не тяните слишком сильно, поскольку это может испортить локон. Конечный результат будет иметь вид пышных пляжных волн. Финальным штрихом будет лак для волос, который зафиксирует укладку.

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