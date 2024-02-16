Стрижка 'грибочек' возвращается в тренды-2024 в новом виде. Фото

"Грибная" стрижка с 2000-х неожиданно возвращается в тренды, но не стоит сразу пугаться ее "сроку давности" и представлять устаревшие прически – в 2024 году она подверглась модернизации и стала современнее.

Обычно эту прическу ассоциируют с бобом, но в этом году она намного короче, что явно напоминает шляпку грибочка. Ее классической формой являются изогнутые к лицу пряди и большая длина сверху, более короткие бока и челка. Впрочем, Byrdie собрал образы звезд, которые докажут, что "гриб" можно подобрать к любой форме лица и он будет выглядеть невероятно.

1. Изящный гриб

Его уникальностью является плавный переход от челки к основной части и идеально ровные волосы. Чтобы добиться такого варианта "боба" укладывать прическу нужно, выкручивая кончики прядей внутрь. Американская актриса Зендея, которой эта стрижка отлично подчеркнула острые части лица, несколько раз появлялась в таком образе на красной дорожке.

2. Угловой гриб

Другими словами эту прическу можно назвать укороченным каре с челкой. Длинные стороны и острая челка придают этой стрижке современный и свежий вид, например такой, как у актрисы Керри Вашингтон.

3. Взъерошенный гриб

Кому-то этот вид стрижки может напомнить знаменитую пикси. Но все же ее отличием являются закругленные концы прядей. Чтобы добавить интерес к причёске, можно сделать мелирование, как у актрисы Руби Роуз.

4. Классический гриб

Если вы окончательно решили, что "грибной шляпке" на вашей голове быть, но не знаете, какой формат выбрать, стоит отталкиваться от классической формы. На примере певицы Мэри Джей Блайдж видно, насколько отсутствие экстравагантности придает свежесть и легкость образу.

5. Текстурированный гриб

Певица Холзи сосредоточилась на объеме и текстуре, поэтому ее прическа привлекает немало внимания. Чтобы сделать образ еще резче, она дополнила его выбритым андеркатом.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 видах коротких стрижек, которые заполонят 2024 год. Ностальгия по модным эпохам никуда не исчезнет, а только переродится в новых трендовых прическах.

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