Стрижка 'чашечкой': кому подойдет трендовый вариант

Стрижка "чашечкой" (cup cut) стремительно набирает популярность среди главных бьюти-трендов 2026 года. Стилисты называют ее современной версией классической прически "под горшок", но с гораздо более мягкими линиями и естественным видом.

Новый вариант сочетает черты боба и пикси, создавая легкий округлый силуэт с воздушной текстурой. Особую популярность прическе принесла ее практичность в теплое время года, ведь короткая длина позволяет комфортно носить ее даже в жару. Кроме того, стрижка прекрасно вписывается в популярную эстетику натуральной красоты, которая продолжает доминировать в соцсетях.

Что такое стрижка чашечкой

Главной особенностью стрижки являются округлые мягкие слои, которые обрамляют лицо и плавно загибаются внутрь у линии челюсти. В отличие от старых вариантов стрижки "под горшок", современная версия не имеет жестких контуров и выглядит гораздо легче и естественнее.

Стилисты отмечают, что такая прическа добавляет волосам объема и подвижности без сложной укладки. Именно поэтому она особенно хорошо подходит обладателям тонких волос, ведь создает визуальный эффект густоты. Еще одним преимуществом стала универсальность – стрижку можно носить как в гладком глянцевом варианте, так и с легкой небрежной текстурой.

Кому подойдет трендовая стрижка чашечкой

Эксперты советуют выбирать такую стрижку тем, кто хочет освежить образ без слишком радикальных изменений. Лучше всего прическа смотрится на волосах короткой или средней длины, а также подходит разным формам лица благодаря мягкому обрамлению.

Во время визита в салон стилисты рекомендуют просить "мягкий округлый боб или пикси со слоями у лица". Также популярными остаются легкие челки, текстурированные пряди и объем на макушке без резких переходов.

Для домашней укладки обычно используют круглую щетку, фен и легкие средства для блеска, которые помогают подчеркнуть характерный изогнутый силуэт стрижки.

