Страшно реалистичные: лучшие образы мировых звезд на Хэллоуин 2024. Фото

Хэллоуин – это один из самых ожидаемых праздников для голливудских звезд. Именно в День всех святых, традиционно отмечаемый 31 октября, среди знаменитостей проходит неофициальный "конкурс" на лучший костюм.

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Кто-то выбирает гламурные образы ведьм, или известных людей, а другие делают акцент на реалистичности, поражая перевоплощениями в культовых персонажей. OBOZ.UA собрал яркие костюмы селебрити, которыми они увлекали фанатов на Хэллоуин 2024.

Хайди Клум

51-летняя модель Хайди Клум, которую также называют "Королевой Хэллоуина" из-за любви к масштабным костюмам, не разочаровала фанатов своим новым выходом. Накануне звезда появилась на красной дорожке, повторив образ главного героя из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин". Знаменитость позировала перед камерой в огромном костюме девочки-пришельца, в то время как ее муж, немецкий музыкант Том Каулиц, одетый в похожий образ, держал любимую за руку.

Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян в этом году удивляла поклонников реалистичным костюмом аллигатора-альбиноса. Благодаря профессиональному гриму предпринимательницу было трудно узнать – звезда надела зеленые линзы, а ее кожа была покрыта белой чешуей. Акцентом костюма стал огромный хвост.

Эльза Госк

На этот Хэллоуин шведская модель Эльза Госк вдохновилась легендарным образом британской принцессы Дианы. Ангел Victoria's Secret нарядила копию "платья-мести" Леди Ди, дополнив его жемчужинами и ожерельем с большим камнем.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон отказалась от своих знаковых блондинистых прядей в пользу темного каре. Модель воспроизвела образ Умы Турман из фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Хилтон мастерски повторила обложку киноленты, а фотографиями поделилась на своей Instagram-странице.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера создала настоящий хэллоуинский шик. Исполнительница примерила на себя костюм Дракулы, уделив внимание даже мельчайшим деталям. Артистка надела красный корсет с завязками и сделала высокую укладку. Образ завершил вампирский макияж и фальшивая кровь.

Ранее OBOZ.UA писал о хэллоуинских образах украинских знаменитостей: Ирина Билык, Тоня Матвиенко и другие звезды показали свои жуткие костюмы. Фото – смотрите здесь.

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