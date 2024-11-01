Ирина Билык, Тоня Матвиенко и другие звезды показали свои жуткие костюмы на Хэллоуин. Фото

Хэллоуинский шик не прошел мимо украинского шоу-бизнеса. Отечественные звезды нарядились в жутко-гламурные костюмы, чтобы отметить День всех святых, традиционно празднуемый 31 октября.

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Ведьмы, вампиры, привидения заполонили Instagram-ленту. Среди них можно было увидеть Ирину Билык, Тоню Матвиенко и даже Верку Сердючку. OBOZ.UA собрал самые яркие костюмы украинских знаменитостей на Хэллоуин-2024.

Ирина Билык

Певица Ирина Билык выбрала черный многослойный образ с ведьминским ожерельем. Исполнительница завила волосы в пышные кудри и добавила хэллоуинские нотки к макияжу.

Анна Неплях

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2021" Анна Неплях нарядилась в главного героя культового фильма "Маска". Модель надела яркий желтый костюм и шляпу в тон, а лицо закрасила зеленым цветом. Ее напарником по кадру стал домашний любимец – собачка породы джек рассел, как в оригинальной ленте.

Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко выбрала черный образ, добавив блестящую темную диадему и красную акцентную помаду. В stories она позировала с дочерью и мистическим реквизитом.

Елена Шоптенко

Хореограф Елена Шоптенко превратилась в красавицу-колдунью. Знаменитость одела шляпу ведьмы и сделала готический макияж. Отпраздновала звезда Хэллоуин вырезая узоры на тыквах в компании с сыном.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров повторил дерзкий рокерский образ из нового клипа "Сегодня". Артист добавил жуткий акцент к костюму – большие черные линзы.

Верка Сердючка

Верка Сердючка опубликовала вампирское фото. Певица накинула на плечи плащ Дракулы и позировала в окружении летучих мышей, одна из которых имела лицо Мамы Сердючки.

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