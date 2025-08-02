Стильно и женственно: тренд, который должна попробовать каждая до конца лета

Лето проходит так быстро, но у нас еще осталось достаточно времени, чтобы насладиться его трендами. И одним из самых милых является тренд на принт горошек, или polka dot в одежде.

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Как пишет издание Who What Wear, этот рисунок передает настоящий европейский шик и увидеть его сейчас можно везде – от летних деловых образов до купальников и одежды для отдыха. В частности комплект в горошек взяла с собой на отдых в Венецию Кендалл Дженнер.

Привлекательность этого принта заключается в том, что он одновременно является ностальгическим и современным, кокетливым и изысканным. Он подходит как для луков в стиле ретро, так и для минималистичных современных образов.

Однако, если вы хотите иметь действительно трендовый вид, одевайтесь в вещи в горошек с ног до головы. И не переживайте при этом из-за украшений и аксессуаров – с таким принтом не принято сочетать их большое количество. Поэтому задача тщательного подбора отпадет сама собой. Более того, все, что вы добавите к образу в горошек, должно быть минималистичным.

Что касается цветовой гаммы принта, то здесь проявите фантазию. Это может быть как классическое сочетание черного и белого, так и любые цветовые комбинации. Сейчас в тренде яркость, поэтому не сдерживайте себя.

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