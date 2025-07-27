Какие летние тренды будут актуальны еще и осенью: подборка

Середина лета позади, а для поклонников моды это означает, что наступает время активной подготовки к следующему сезону. Чтобы спланировать идеальный осенний гардероб нужно внимательно изучить все новые стилистические советы. Впрочем, кое-что привычное тоже перекочует с нами в следующую часть года.

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Как пишет издание Who What Wear, по меньшей мере 5 летних трендов останутся с нами в теплой половине осени. Вот какие вещи точно не придется прятать с наступлением сентября.

Кружевная отделка

Легкое и изысканное кружево перейдет с нами в осенний сезон. В более прохладную погоду его рекомендуют комбинировать с объемными свитерами или кожаными куртками. Это сразу же добавит изюминку и интересный контраст в ваш образ.

Крупные браслеты

Осенью носите массивные браслеты поверх длинных рукавов. Так они станут выделяться на фоне блейзера или свитера, а не будут скрыты под слоями одежды.

Темный деним

Тренд на темный деним без потертостей и высветленных частей продолжится и в следующем сезоне. Как только спадет летняя жара, начинайте комбинировать их с плотными шерстяными свитерами и черными аксессуарами.

Сетчатые балетки

На первый взгляд кажется, что такая обувь мало подходит для осенней прохлады. Но скомбинируйте их с красивыми носками и получится интересное сочетание для прогулок посреди бабьего лета.

Цвет сливочного масла

Этот нежный оттенок желтого остается с нами еще с весны. И, похоже, не покинет список трендов еще какое-то время. Только комбинировать его стоит не с нежной пастелью, а с угольно-черным, темно-синим или насыщенным бордовым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о летнем антитренде, который в этом сезоне стал настоящим хитом.

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