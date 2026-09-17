Старый тренд снова в моде: какая прическа вернулась из прошлого

Мода на прически постоянно возвращается к прошлому. На этот раз стилисты вспомнили об одном из самых заметных трендов 1990-х и начала 2000-х – гофрированных волосах.

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Когда-то их носили Бритни Спирс, Кристина Агилера, Бейонсе и Шакира, а теперь характерные волны снова появляются на подиумах и в образах знаменитостей. Правда, современная версия этой прически заметно отличается от той, которую мы помним из эпохи 2000-х.

Как носили гофрированные волосы в 1990-х и 2000-х

Гофрирование было особенно популярно в конце 1990-х и в начале 2000-х. С помощью специальных щипцов на волосах создавали мелкие равномерные волны, похожие на зигзаги.

Чаще всего волосы гофрировали полностью – от корней до кончиков. Такая укладка делала их значительно более объемными и создавала выразительную текстуру. Ее сочетали с прямыми челками, яркими прядями, заколками и высокими хвостами.

Одним из самых известных примеров стала прическа Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году: среди её прямых светлых волос были спрятаны гофрированные пряди, которые придавали укладке объём.

Тенденция не исчезла бесследно и после завершения эпохи 2000-х. В 2008 году подобные причёски появлялись на показах Chanel, Michael Kors и Vera Wang.

Какая гофрировка в моде осенью 2026 года

Сегодня этот тренд вернулся в значительно более мягком виде. Британский Vogue называет его modern crimp – современной гофрировкой.

Главное отличие заключается в том, что волосы больше не должны выглядеть так, будто каждую прядь тщательно обработали мелкой гофрированной насадкой. Вместо четких зигзагов актуальны широкие, пышные и немного небрежные волны.

Укладка напоминает классическое гофре, которое после этого хорошо расчесали. Благодаря этому волосы приобретают много объема и текстуры, но выглядят естественнее.

Такой вариант хорошо вписывается в современную моду на динамичные и не слишком идеальные прически. Гофрированную текстуру, в частности, можно было увидеть на показе Chloé осень-зима 2026/27, где она выглядела мягко и богемно. Подобные укладки также выбирали Марго Робби, Оливия Дин и Charli XCX.

Как сделать современное гофре

Самый простой способ – воспользоваться щипцами для гофре. Для современной укладки лучше выбирать насадки с более крупными и широкими волнами. Тогда результат будет более мягким и не будет напоминать характерные мелкие зигзаги начала 2000-х.

Перед использованием горячего инструмента обязательно стоит нанести термозащиту, ведь щипцы воздействуют на волосы высокой температурой так же, как плойка или выпрямитель.

При этом совсем не обязательно гофрировать всю длину. Можно обработать лишь несколько прядей или волосы нижнего слоя. Последний способ особенно удобен, если хочется получить дополнительный объём, но не показывать саму гофрированную структуру.

Есть и вариант без горячих инструментов. Для этого слегка влажные волосы нужно заплести в тугие косички и оставить до полного высыхания. Чем больше косичек, тем мельче получатся волны. После расплетения волосы можно разделить пальцами или аккуратно расчесать – именно так они приобретут пышность и эффект современной гофрировки.

Кому подходит гофрированная прическа

Особенно удачно такая укладка смотрится на тонких волосах, которым не хватает объема. Волны визуально делают их гуще и пышнее.

Наиболее заметный эффект получается на средних и длинных волосах. В то же время стоит учитывать, что из-за волнистой структуры длина визуально немного уменьшается.

Густым и тяжелым волосам гофрирование также может подойти: оно придает текстуру, движение и делает прическу менее массивной.

Еще одно преимущество этого тренда – его легко адаптировать к различной форме лица. Необязательно гофрировать всю длину: волны можно сделать только на нижних прядях, от середины волос или только на кончиках.

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