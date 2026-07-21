Создадут иллюзию густых волос: прически для женщин старше 60 лет

С возрастом волосы часто становятся тоньше, теряют плотность и естественный объем. В таком случае стилисты советуют обратить внимание на боб – универсальную стрижку, которая помогает визуально сделать волосы гуще и не требует сложной укладки.

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Гормональные изменения, стресс, термоукладка и естественное старение постепенно влияют на состояние волос. Они могут становиться мягче, реже и быстрее терять форму. Более короткая длина, плотный контур и правильно расположенные слои помогают создать ощущение большей густоты, говорят эксперты.

Почему стрижка "боб" подходит женщинам за 60

Парикмахер Марк Балланс объясняет, что бобом называют стрижки длиной от линии челюсти до плеч. Они могут быть ровными, слоистыми, удлиненными и т. д.

Главное преимущество боба заключается в том, что его можно адаптировать к форме лица, текстуре и густоте волос. Для тонких волос это особенно важно, ведь чрезмерное количество слоев может сделать кончики ещё более редкими.

Стилист Грегори Паттерсон также отмечает, что боб не имеет возраста. Правильно выполненная стрижка привлекает внимание к скулам и линии челюсти, придаёт образу структуру и может визуально поднять черты лица.

Как выбрать длину

Женщинам с круглой формой лица могут подойти удлиненные бобы ниже линии челюсти. Они помогают визуально вытянуть лицо, а мягкие пряди у скул добавляют движения.

Для удлиненного лица лучше выбирать более объёмный боб до подбородка или челюсти. Такая длина добавляет ширины и помогает сбалансировать пропорции.

Стилисты также советуют обращать внимание на пробор, длину шеи, густоту волос и привычный способ укладки.

Как визуально сделать тонкие волосы гуще

Марк Балланс советует не переусердствовать со слоями. В тонких волосах лучше сохранять больше веса и формировать плотный контур по нижней линии.

Объем у корней, лёгкие изгибы по длине и движение вокруг лица также помогают скрыть редкость волос. Слишком плоские или сильно выпрямленные волосы, напротив, могут подчеркнуть их тонкость.

Стоит избегать чрезмерной текстуризации, жестких линий и слишком резкой градуировки. Лучше всего смотрятся мягкие формы и естественное движение.

Ровный боб до подбородка

Такая стрижка создает четкую нижнюю линию, благодаря чему тонкие кончики кажутся более густыми. Длина до подбородка выглядит современно и не утяжеляет волосы. При укладке пряди можно сушить вниз и слегка подворачивать кончики внутрь.

Текстурированный "бабл-боб"

Эта стрижка имеет мягкую округлую форму и легкие слои, создающие С-образный изгиб. Благодаря этому волосы кажутся более пышными и упругими.

"Бабл-боб" особенно хорошо подходит для овальных и сердцевидных лиц. Для укладки достаточно придать волосам легкую текстуру и направить кончики к лицу.

Мягкий слоистый боб

Легкие слои в верхней части головы помогают создать объем у корней и сделать кожу головы менее заметной.

Такой боб хорошо подходит к квадратной форме лица, поскольку мягкие пряди смягчают линию челюсти. Для укладки можно использовать легкое средство для придания объема у корней.

Градуированный перевернутый боб

В этой стрижке волосы на затылке короче, а передние пряди длиннее. Такая форма придает объем сзади и визуально делает волосы гуще.

Перевернутый боб может стать удачным выбором для женщин, у которых волосы сильнее поредели на затылке.

Удлиненный "skinny bob"

Этот вариант подойдет тем, кто не готов к очень короткой стрижке. Удлиненная форма сохраняет мягкость и дает больше возможностей для укладки.

Дополнить ее можно челкой-шторкой, которая создает объем у лица и переносит акцент на глаза.

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