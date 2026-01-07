Сон в этой позе приводит к образованию морщин: вы могли и не догадываться

В стремлении сохранить молодой вид большинство обращает внимание на косметику и процедуры, значительно реже – на повседневные привычки. В то же время именно они часто играют ключевую роль в состоянии кожи.

Ученые отмечают: морщины не всегда являются неизбежным следствием возраста. Некоторых из них можно избежать или по крайней мере отсрочить их появление. В частности, важное значение имеет то, как и в какой позе мы спим.

Какая поза сна негативно влияет на кожу лица

Для многих людей сон на боку является самым удобным. Однако именно эта поза может способствовать появлению так называемых "морщин сна". Во время длительного давления лица на подушку кожа сминается, и со временем мелкие складки могут превращаться в устойчивые морщины.

Исследование британской службы оценки и консультирования сна показало, что около 41% людей спят именно на боку. Дерматологи отмечают, что морщины, связанные со сном, чаще всего появляются на висках, вокруг глаз, на щеках и возле губ – параллельно естественным линиям лица.

Какая поза наименее вредна

Наименее вредной для кожи считается поза на спине. Хотя изменить привычку может быть сложно, помочь могут специальные подушки или поддержка шеи, которые уменьшают желание переворачиваться на бок.

Чрезмерное использование смартфона

Длительное всматривание в экран телефона создает напряжение для глаз и мимических мышц. Со временем это может приводить к появлению более глубоких морщин вокруг глаз. Специалисты советуют ограничивать время пользования гаджетами и делать регулярные перерывы, отвлекаясь на другие занятия.

Употребление напитков через соломинку

Постоянные повторяющиеся движения губ во время питья через соломинку также могут способствовать образованию морщин вокруг рта. Чтобы уменьшить этот риск, рекомендуют пить непосредственно из чашки или стакана.

Горячий душ

Очень горячая вода пересушивает кожу, снижает ее эластичность и способствует потере влаги. Лучше отдавать предпочтение теплому или чуть более теплому душу. После водных процедур важно увлажнять кожу, чтобы предотвратить сухость.

