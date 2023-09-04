5 самых модных курток на осень-2023: как правильно носить и на что обратить внимание

С наступлением осенней прохлады не нужно слепо следовать подиумной моде. Например, популярные дутые куртки согревают, но визуально искажают пропорции фигуры и делают формы более пышными. Лучше присмотритесь к streetstyle-звездам, которые одеваются более практично и при этом актуально.

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Предлагаем ознакомиться с моделями курток, которые в трендах осенью 2023 и прекрасно вписываются в любые аутфиты. О них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Мотокуртки

Байкерская эстетика была популярной несколько последних лет, и до сих пор не выходит из трендов. Она получила название bikercore. Все, кому нравится этот стиль, носят потертые кожаные куртки, с нашивками или укороченные мотокуртки. Любой из этих вариантов сделает ваши образы смелыми и дерзкими.

2. Бомберы

Это куртка без воротника, с резинками на рукавах. В 2023 году актуальны любые модели: от укороченных до удлиненных оверсайз вариантов. Бомберы можно носить с джинсами и брюками, юбками и платьями, а также с леггинсами и спортивными брюками.

3. Кожаные куртки и пиджаки

Как точно не прогадать с выбором кожаной куртки? Предпочитайте лаконичные модели в базовой палитре, с минимумом фурнитуры и без пестрого дизайна. Материал должен быть качественным. Такая верхняя одежда прослужит не один год.

4. Джинсовые куртки

В этом году актуальны не силуэтные, а классические oversize-куртки и плотные пиджаки из денима. С ними прекрасно комбинируются лонгсливы, свитшоты, футболки, блузки с длинными рукавами и худи. Из аксессуаров сюда впишутся очки, головной убор, шарф и минимум украшений.

5. Стеганные куртки

Такая верхняя одежда изготавливается из хлопчатобумажной ткани, джинсы или кожи, просроченной насквозь. Поэтому на куртке есть своеобразный узор, который принято считать стеганым принтом. Советуем обратить внимание на рисунки средней величины, потому что мелкие могут выглядеть слишком пестро, а массивные – визуально прибавят объем.

Ранее OBOZREVATEL писал о трендовых брюках осени 2023, с которыми каждый ваш образ будет выглядеть "дорого" и эффектно.

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