Согревайтесь стильно: 5 трендовых брюк осени 2023, с которыми каждый ваш образ будет изысканным

Осенью тренчи, пальто и удлиненные пиджаки прячут красоту мини или миди-платьев и юбок. Но выход есть! Можно надеть эти изделия длины макси или создать стильные образы с трендовыми брюками. Со штанами, конечно, вариаций "как носить" больше: со свитерами, блузами, топами, боди, лонгсливами или корсетами. Как душа пожелает.

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А какие модели брюк актуальны осенью 2023 – узнайте в материале OBOZREVATEL. С ними каждый ваш выход будет выглядеть "дорого" и эффектно.

1. Клеш

Must have каждой женщины. Эти брюки красиво очерчивают бедра, а благодаря клешу визуально вытягивают и уравновешивают силуэт. Чтобы ноги не казались "короче", отдавайте предпочтение длинным моделям, но ни в коем случае не укороченным.

2. Высокая посадка

Сейчас брюки на низкой посадке пользуются большей популярностью, чем на высокой. И зря. Ведь именно модели с завышенной талией визуально удлиняют ноги и подчеркивают изгибы тела, в то время как с заниженной имеют обратный эффект. Выбирайте изделия в соответствии с собственными предпочтениями: кожаные, шерстяные, трикотажные, хлопчатобумажные или шелковые.

3. Кожаные брюки

Эти модели в ближайшие годы точно не покинут модную арену. Причем фасоны могут варьироваться: широкие или узкие, укороченные или длинные, прямого кроя или силуэтные. Актуальные цвета осенью 2023 – шоколадный, черный, графитовый и молочный.

4. Шелковые

Пополните свой гардероб одними универсальными брюками "не как у всех". Речь идет о шелковых палаццо или прямого кроя. С правильно подобранными аксессуарами, например с сумкой лаконичного дизайна и минималистическими украшениями, ваш аутфит гарантированно будет эффектным.

5. Со стрелками

За что streetstyle-звезды любят эту модель? Потому что она прекрасно вписывается в осенние луки и подходит к любому типу фигуры. Если вы хотите визуально выглядеть стройнее, выбирайте брюки из костюмной ткани в темной цветовой палитре и длины макси.

Ранее OBOZREVATEL писал о стильных цветовых сочетаниях на осень 2023, которые вам захочется повторить.

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