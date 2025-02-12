Сочные губы и тени из 90-х: пять легких вариантов макияжа, которые можно сделать в День влюбленных

Макияж ко Дню святого Валентина может стать важным акцентом образа, дополняя наряды и создавая особое настроение. В этом году среди выбора – яркие оттенки губной помады, нежные сияющие тени и классические стрелки, придающие выразительность взгляду.

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Популярные образы включают смелые красные губы, ставшие визитной карточкой Эльзы Хоск, мечтательные розовые оттенки в стиле Линды Халлберг, а также дерзкий кошачий взгляд от Эш К. Холм. Не теряют актуальности и матовые тени в стиле 90-х, которые демонстрирует Зара Ларссон, и естественный макияж, вдохновленный Цуцуми Хоанг. Эти варианты позволяют выбрать стиль, который лучше подчеркнет индивидуальность в праздничный день, отмечает Vogue.

1. Смелые красные губы от Эльзы Хоск

Если хотите создать привлекательный и одновременно простой макияж, выбирайте красную помаду в самом ярком огненно-красном оттенке. Чтобы правильно подобрать оттенок, воспользуйтесь советом визажиста Yves Saint Laurent Дженнифер Паши: проверьте цвет вен на запястье при естественном освещении. Синие или фиолетовые оттенки указывают на холодный подтон, в то время как зеленые – на теплый. Завершите образ нюдовыми тенями и едва заметной тушью.

2. Мечтательные розовые переливы от Линды Халлберг

Шведская визажистка Линда Халлберг вдохновляет своей любовью к сияющим теням. Для создания ее макияжа нанесите блестящие пастельные тени на веки, добавьте чуть-чуть хайлайтера на скулы и используйте темный ягодный оттенок помады. Завершите образ легкими штрихами туши и растушеванными розовыми румянами.

3. Вызывающий кошачий взгляд от Эш К. Холм

Кошачий глаз – бессмертная классика, придающая взгляду выразительности. Чтобы повторить фирменный образ Эш К. Холм, используйте черную жидкую или гелевую подводку, создайте изящные крылья и дополните образ объемными ресницами. Сочетайте этот макияж с нюдовыми губами для баланса.

4. Матовые веки в стиле 90-х от Зары Ларссон

Ностальгия за 90 возвращается вместе с трендом на ледяные тени. Для воспроизведения образа поп-дивы Зары Ларссон выбирайте мерцающие белые или перламутровые тени, растушевывайте их по всему веку и подчеркните взгляд белой подводкой. Завершите образ легкими штрихами туши и естественным оттенком губ.

5. Мягкий нейтральный гламур от Цуцуми Хоанг

Если хотите сдержанный, но роскошный образ, обратите внимание на нюдовый макияж от норвежской бьюти-иконы Цуцуми Хоанг. Увлажненная кожа, легкий тональный крем, теплые бежевые и шоколадные тени, мягкая коричневая подводка и персиковые губы – все, что нужно для изящного и элегантного вида.

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