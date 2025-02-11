Маникюр ко Дню влюбленных: семь романтических дизайнов, от которых невозможно оторвать глаз

День святого Валентина – это не только о подарках и теплых признаниях, но и об особом настроении, которое хочется передать в своем образе. Именно маникюр часто становится той изюминкой, которая дополняет стильный аутфит и создает праздничный вайб. Романтические оттенки, изящные детали и символические мотивы на ногтях помогут подчеркнуть нежность, страстность или игривость вашего настроения.

Видео дня

В этом году в трендах как классические решения, так и креативные вариации с акцентами в виде сердец или блесток. Vogue предложил несколько лучших идей маникюра ко Дню влюбленных, которые выглядят эффектно и точно.

В этот день влюбленных ногти могут стать настоящим произведением искусства.

Ранее OBOZ.UA писал, какой маникюр следует попробовать в 2025 году. Эти идеи помогут превратить дизайн ногтей в несколько интересное и креативное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!