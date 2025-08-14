Смелые слои и текстурированные кончики: 5 трендовых причесок на осень 2025 года

Со сменой сезона часто приходит и желание обновиться: кому-то хочется ярких перемен, а кому-то – лишь легкого штриха в виде актуальной стрижки. И тренды осени 2025 года могут стать толчком сделать шаг навстречу новому образу.

В этом году стилисты прогнозируют настоящий бум коротких стрижек. В тренде останется классическое каре. Не потеряют актуальности и мягкие, текстурированные стрижки, обрамляющие лицо и добавляющие волосам движения и объема. А еще возвращаются культовые элементы начала 2000-х, V-образный срез и небрежные челки-шегги.

Классический боб

Среди трендов этого года особое внимание привлекает гладкий боб с четким ровным срезом. Эта стрижка подходит практически любому типу волос и, по словам стилистов, "делает образ более структурированным и элегантным без лишних усилий".

"Blunt Bob – это идеальный выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку", – отметила британский парикмахер Сара Джоунс. Стрижка будет особенно эффектной на прямых волосах, однако ее можно адаптировать и для легких волн.

V-образный срез

Срез формирует четкую букву "V" на затылке, а спереди дополняется слоями, обрамляющими лицо. Такая стрижка добавляет волосам объема и движения.

"Глубокие слои добавляют драматичности и объема, идеально для тех, кто хочет выразительной формы и динамики," – объяснила Авила Флауер, стилист и преподаватель Oli G.

Длинная прямая структурированная стрижка

Это сочетание строгих линий и мягкости. Четкий срез придает волосам ухоженный вид, а деликатные слои у лица создают легкость и движение. Это универсальная стрижка для тех, кто хочет сохранить длину, но освежить образ.

Шегги с кудрявой челкой

Это эхо 70-х с мягкими слоями и челкой, но без чрезмерной "рваности". Такая стрижка выглядит непринужденно, добавляет объема и отлично подходит для естественной укладки с минимумом усилий.

Структурированные слои

Мягкие, воздушные кончики создают впечатление движения и добавляют волосам объема. Такой вариант прекрасно сочетается с объемной укладкой и напоминает гламурные образы начала 2000-х в современной интерпретации.

