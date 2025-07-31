Золотая середина: какая трендовая стрижка подходит под любое лицо

Летом желание обновить прическу возникает у многих, и не только по эстетическим причинам. Жара, влажность и активный ритм жизни заставляют отказаться от тяжелых укладок и слишком длинных волос. Но прежде чем идти к парикмахеру и прощаться с длиной, стоит взвешенно подойти к выбору стиля.

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Именно здесь на сцену выходит стрижка миди, или longbob – золотая середина, которая не теряет популярности уже несколько сезонов подряд. Детали рассказало издание Vogue.

Стрижка, которая подходит всем

Лоб – это не просто гибрид короткого и длинного боба. Это универсальный вариант, который можно адаптировать к любой форме лица, текстуре волос и стилю жизни. По словам известного испанского стилиста Франсиско Иглесиаса, секрет популярности стрижки – в балансе между практичностью и элегантностью. Его можно носить как в будни, так и на красной дорожке.

Стрижка доходит до уровня чуть выше или чуть ниже плеч, и именно эта длина позволяет создавать разнообразные образы – от строго прямых волос до легких пляжных волн.

Летние примеры с подиумов

В сезоне лето–2025 длинный боб появился в коллекциях Кристофера Джона Роджерса, Стеллы Маккартни и на обложке июльского Vogue с Грейси Абрамс. Вариации включают прямые волосы с боковым пробором, мягкие слои на концах и естественную волнистость – все это позволяет адаптировать стрижку под любое настроение и мероприятие.

Почему эта стрижка в тренде

Лоб – это модная классика, которая омолаживает, придает уверенности и не требует сложного ухода. Стилисты советуют ее активным, современным женщинам, которые стремятся выглядеть стильно, не тратя часы на укладку.

Эта стрижка

позволяет создавать и строгий, и романтический образ;

подходит под любую одежду – от офисного костюма до пляжного платья;

одинаково эффектно смотрится с аксессуарами (обручами, заколками, шляпками).

Как подобрать стрижку к типу лица

Один из главных плюсов – адаптивность стрижки. Но именно поэтому важно выбрать свою версию:

Круглое лицо : более длинный передний срез помогает визуально вытянуть овал.

: более длинный передний срез помогает визуально вытянуть овал. Квадратное лицо : легкая волна или кудри смягчают углы.

: легкая волна или кудри смягчают углы. Овальное лицо : универсальная форма – подойдет любой лоб, особенно с шарошками.

: универсальная форма – подойдет любой лоб, особенно с шарошками. Сердцевидное лицо: более тяжелые кончики или прямой срез добавляют равновесия нижней части лица.

Профессиональный стилист поможет подобрать оптимальный вариант – учитывая форму лица, густоту волос и образ жизни.

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