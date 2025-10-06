'Скучный' цвет волос стал абсолютным фаворитом среди французских модниц: как он выглядит

Цвет, который еще недавно считали слишком простым и "скучным", этой осенью стал главным трендом среди француженок. Речь идет о "Бемби-брюнете" – мягком и естественном варианте коричневого, который сочетает в себе теплые блики блонда и темные оттенки.

О популярности этого цвета рассказал ведущий французский журнал Vogue. Стилисты называют его идеальным балансом между естественностью и роскошью, который создает дорогой вид.

"Бемби-брюнет" появился на подиумах во время Недели моды в Париже, а теперь стал частью образов актрис, моделей и инфлюенсерок, которые стремятся выглядеть непринужденно, но элегантно. Среди таких звезд: Хейли Бибер, Зендея, Тейлор Хилл и другие.

Модный оттенок сочетает в себе шоколадные, карамельные и медовые блики, создавая неравномерный эффект блеска на волосах даже без дополнительних стайлингов. Его главное преимущество — универсальность: "бемби-брюнет" подходит как светлокожим женщинам, так и обладательницам оливковой или загорелой кожи.

Француженки выбирают его за способность подчеркивать естественную красоту, не делая образ перегруженным. Этот цвет легко поддерживать, ведь он постепенно вымывается, не оставляя резких переходов, поэтому волосы всегда выглядят ухоженными и опрятными.

Эксперты советуют сочетать новый оттенок с мягкими слоями стрижки или легкими волнами — так "Бемби-брюнет" еще и добавляет волосам объема.

