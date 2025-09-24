"Поджаренный" маникюр стал трендом осени: как его сделать
Этой осенью в моде тепло и уют даже на кончиках пальцев. Забудьте о кричащих оттенках и сложных рисунках: главный тренд сезона – "поджаренный" маникюр, который уже успел покорить Голливуд. Его выбирают Селена Гомес, Дженнифер Лопес и Марго Робби.
Нежные переливы, теплые нюдовые тона и эффект "золотого времени" – именно они делают этот маникюр универсальным и чрезвычайно женственным. Детали рассказало издание Glamour.
Что такое "поджаренный" маникюр
Это не яркий оттенок и не сложный дизайн, а деликатный эффект, создающий теплый, многомерный финиш. Издалека ногти могут выглядеть как классический нюд, но вблизи заметны золотистые переливы и "сияющая глубина". Именно эта тонкая игра цвета и делает образ стильным и современным.
Известный мастер Том Бачик, который работает с Селеной Гомес, Дженнифер Лопес и Марго Робби, описывает тренд как "макияж для ногтей": натуральная база плюс эффекты "золотого часа" – перламутровые переливы, сатиновое сияние, нежный хром.
Откуда появился тренд
Вдохновением для toasted nails стал тренд на "toasty makeup " – теплый макияж в оттенках карамели, терракоты, пудровой розы с легким золотистым блеском. Он подчеркивает естественную красоту, заменяя тяжелые тональные основы на сияние бронзера и румян. Так что и маникюр получил тот же эффект – естественность с ноткой роскошного свечения.
Как сделать "поджаренный" маникюр
- Подготовьте ногти. Чистый, ровный ноготь – главное полотно. Используйте кусачки для кутикулы, пилочку, придайте ногтям аккуратную форму.
- Нанесите базу. Лучше всего смотрятся прозрачные или полупрозрачные нюдовые оттенки.
- Добавьте эффект сияния. Используйте перламутровые или сатиновые топы. Можно экспериментировать с бронзовыми, золотистыми или розовыми переливами.
- Закрепите результат. Топ с легким глянцем подчеркнет "теплый" эффект и сделает маникюр стойким.
Секрет в том, что "toast" можно добавить к любому цвету: бежевому, коричневому, винному или даже темно-зеленому.
Какая форма ногтей подходит
Хотя тренд универсальный, лучше всего "поджаренный" маникюр смотрится на коротких и квадратных формах. Они сейчас на пике популярности благодаря общей волне минимализма в красоте. Но даже длинные миндалевидные ногти можно "поджарить" с помощью перламутровых переливов.
