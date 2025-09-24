'Поджаренный' маникюр стал трендом осени: как его сделать

Этой осенью в моде тепло и уют даже на кончиках пальцев. Забудьте о кричащих оттенках и сложных рисунках: главный тренд сезона – "поджаренный" маникюр, который уже успел покорить Голливуд. Его выбирают Селена Гомес, Дженнифер Лопес и Марго Робби.

Нежные переливы, теплые нюдовые тона и эффект "золотого времени" – именно они делают этот маникюр универсальным и чрезвычайно женственным. Детали рассказало издание Glamour.

Что такое "поджаренный" маникюр

Это не яркий оттенок и не сложный дизайн, а деликатный эффект, создающий теплый, многомерный финиш. Издалека ногти могут выглядеть как классический нюд, но вблизи заметны золотистые переливы и "сияющая глубина". Именно эта тонкая игра цвета и делает образ стильным и современным.

Известный мастер Том Бачик, который работает с Селеной Гомес, Дженнифер Лопес и Марго Робби, описывает тренд как "макияж для ногтей": натуральная база плюс эффекты "золотого часа" – перламутровые переливы, сатиновое сияние, нежный хром.

Откуда появился тренд

Вдохновением для toasted nails стал тренд на "toasty makeup " – теплый макияж в оттенках карамели, терракоты, пудровой розы с легким золотистым блеском. Он подчеркивает естественную красоту, заменяя тяжелые тональные основы на сияние бронзера и румян. Так что и маникюр получил тот же эффект – естественность с ноткой роскошного свечения.

Как сделать "поджаренный" маникюр

Подготовьте ногти. Чистый, ровный ноготь – главное полотно. Используйте кусачки для кутикулы, пилочку, придайте ногтям аккуратную форму. Нанесите базу. Лучше всего смотрятся прозрачные или полупрозрачные нюдовые оттенки. Добавьте эффект сияния. Используйте перламутровые или сатиновые топы. Можно экспериментировать с бронзовыми, золотистыми или розовыми переливами. Закрепите результат. Топ с легким глянцем подчеркнет "теплый" эффект и сделает маникюр стойким.

Секрет в том, что "toast" можно добавить к любому цвету: бежевому, коричневому, винному или даже темно-зеленому.

Какая форма ногтей подходит

Хотя тренд универсальный, лучше всего "поджаренный" маникюр смотрится на коротких и квадратных формах. Они сейчас на пике популярности благодаря общей волне минимализма в красоте. Но даже длинные миндалевидные ногти можно "поджарить" с помощью перламутровых переливов.

